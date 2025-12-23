Quando guadagna Giuseppe Sala: i redditi del sindaco di Milano nel 2024

Quanto guadagna Sala? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è di gran lunga il più ricco fra i membri della sua giunta con un reddito imponibile che supera il mezzo milione (esattamente 556.652 euro).

I redditi sono stati pubblicati sul sito di Palazzo Marino e mostrano come in un anno quello del primo cittadino sia aumentato di poco più di 20mila euro rispetto all’anno precedente. Guardando solamente allo stipendio, dopo la legge statale di Bilancio del 2022 il dato è in constante aumento: 134.739 euro nel 2022, 147.645 euro nel 2023 e 151.800 euro nel 2024.

Complessivamente, anche il reddito di Sala è in crescita negli ultimi anni: