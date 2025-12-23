Quando guadagna Giuseppe Sala: i redditi del sindaco di Milano nel 2024

Quanto guadagna Sala? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è di gran lunga il più ricco fra i membri della sua giunta con un reddito imponibile che supera il mezzo milione (esattamente 556.652 euro).
I redditi sono stati pubblicati sul sito di Palazzo Marino e mostrano come in un anno quello del primo cittadino sia aumentato di poco più di 20mila euro rispetto all’anno precedente. Guardando solamente allo stipendio, dopo la legge statale di Bilancio del 2022 il dato è in constante aumento: 134.739 euro nel 2022, 147.645 euro nel 2023 e 151.800 euro nel 2024.
Complessivamente, anche il reddito di Sala è in crescita negli ultimi anni:
- 111.179 euro nel 2020
- 111.741 euro nel 2021
- 511.437 euro nel 2022
- 534.106 euro nel 2023
- 556.652 euro nel 2024
Gli stipendi di assessori e consiglieri
La “Paperona” di Palazzo Marino è Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e consigliera comunale della Lega. Con un reddito imponibile di 759.474 euro stacca tutti gli altri assessori e sindaco compresi. Al terzo posto dietro Sala e Racca nella classifica dei redditi c’è il consigliere Manfredi Palmeri (Lista Bernardo) con 304.853 euro.
Tutti oltre i 100mila euro gli assessori, cifra che raggiungo anche diversi tra i consiglieri come Carlo Monguzzi. Tra i più fermi oppositori del progetto per un nuovo San Siro a Milano, il capogruppo dei Verdi ha guadagnato 115.300 euro nel corso 2024.