Il Milan risolve il contratto con Origi: è costato 380mila euro a partita

Il Milan e Origi sono al lavoro per formalizzare la risoluzione del contratto con qualche mese di anticipo. L’accordo siglato nel 2022 legava l’attaccante ai rossoneri per quattro anni, fino al 30 giugno 2026 , per un ingaggio di 4 milioni di euro netti , pari a 5,2 milioni lordi .

Per un attaccante che arriva, Niclas Füllkrug , il Milan è pronto a salutare definitivamente Divock Origi . L’attaccante belga, classe 1995, è arrivato a Milanello nell’estate 2022 ma dopo una sola stagione è sparito dai radar: prima il deludente prestito al Nottingham Forrest e poi la “retrocessione” nel Milan Futuro, dove però Origi non ha mai praticamente giocato.

Milan quanto è costato Origi – L’impatto sul bilancio 2025/26

Ma come impatterà questo addio sui conti dei rossoneri? E quanto è costato Origi al Milan in questi anni? Partendo dall’effetto sui conti 2025/26, secondo indiscrezioni il Milan non dovrebbe riconoscere alcuna buonuscita all’attaccante belga classe 1995.

Ipotizzando che il club rossonero non riconosca, con la risoluzione del contratto, i restanti sei mesi della stagione corrente, il Milan risparmierebbe 2,6 milioni di ingaggio lordo più 165mila euro di quota di ammortamento per una cifra vicina ai 3 milioni. Inoltre, il Milan ha già iscritto nel bilancio della passata stagione una svalutazione da 165mila euro, pari al valore residuo del calciatore al 30 giugno 2025.

Origi risoluzione Milan – Il costo per partita e al minuto

Un addio, che dovrebbe essere ufficializzato a breve, che non comporterà alcun dispiacere ai tifosi rossoneri, e nemmeno alla società di Via Aldo Rossi. Ma sicuramente un sospiro di sollievo lo faranno i conti del Milan che hanno subito in questi anni un discreto peso per quanto riguarda il contratto di Origi.

Come detto, Origi nell’estate 2022 è arrivato a parametro zero, con il Milan che ha dovuto riconoscere in tutto 700mila euro di commissioni per il suo arrivo. Mentre per quanto riguarda l’ingaggio sono solo due gli anni in cui il belga ha percepito tutto il suo stipendio da 4 milioni: la prima, 2022/23 e la scorsa, 2024/25. Non va contato l’anno di presito al Nottingham nel 2023/24, mentre per quest’anno va considerata solo mezza stagione pari a 2,6 milioni lordi.

Come si può vedere dalla tabella, il Milan ha speso quasi 14 milioni di euro per Origi in queste quattro stagioni, fra commissioni e stipendio lordo. Considerando che il belga ha giocato in tutto 36 partite, con un minutaggio relativamente basso, l’attaccante ex Liverpool è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol viste le sole due reti segnate in rossonero.