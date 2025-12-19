Caso plusvalenze, l’Udinese deferita al Tribunale FIGC per l’affare Mandragora

L’Udinese è stata deferita al Tribunale FIGC per l’operazione legata a Rolando Mandragora. Lo ha reso noto la FIGC in una nota.

“Il Procuratore Federale, in relazione all’indagine risalente al 2022 a carico della Juventus e dei suoi tesserati e a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine degli atti relativi all’indagine penale svolta e della riapertura del procedimento avente a oggetto tra gli altri i rapporti di partnership tra la Juventus e altre società per il quale era stato disposto intendimento di archiviazione parziale, ha deferito l’Udinese, oltre a Stefano Campoccia e Franco Collavino (all’epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano) innanzi al Tribunale Federale Nazionale”, si legge nella nota.