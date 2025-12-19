Juventus, titolo a +7% in Borsa: in una settimana il club ha guadagnato il 28%

Nel giro di una settimana, il titolo dei bianconeri ha guadagnato così circa il 28%, passando da 2,194 euro per azione agli attuali 2,81 euro.

 

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Juventus andamento Borsa
(Foto: Nicolò Campo / Insidefoto)

Nuovo rialzo per il titolo della Juventus in Borsa. Il club bianconero ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari con un aumento del 7,25% a quota 2,81 euro per azione, in crescita rispetto ai 2,62 euro per azione della chiusura di ieri. La capitalizzazione di mercato ammonta attualmente a 1,17 miliardi di euro. 

E’ passata ormai una settimana dall’offerta presentata da Tether – secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor – per l’acquisto del club bianconero. La proposta si basava su un valore di 2,66 euro per azione (superato in questi giorni), con un premio di circa il 20% rispetto alla chiusura di Borsa di giovedì 11 dicembre. 

Un’offerta che valutava il 100% della Juventus 1,1 miliardi di euro, con una capitalizzazione di Borsa che ammontava in quei giorni a 915 milioni di euro. Nel giro di una settimana, il titolo dei bianconeri ha guadagnato così circa il 28%, passando da 2,194 euro per azione agli attuali 2,81 euro. 

Guardando alla Lazio, l’altro club di Serie A quotato in Borsa, il titolo dei biancocelesti ha chiuso con una crescita del 2,46% a quota 1,25 euro per azione. Un aumento che in questi giorni ha fatto seguito alla presenza della società di Claudio Lotito al Nasdaq, con indiscrezioni su una possibile quotazione. 

