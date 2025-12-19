Milan, RedBird cerca un finanziamento fino a 600 milioni per chiudere il vendor loan con Elliott

Comvest Credit Partners è tra i finanziatori che stanno valutando l’operazione. Comvest è una società di private credit che fornisce finanziamenti diretti a società private, spesso per supportare crescita, acquisizioni, rifinanziamenti o ristrutturazioni. Il potenziale rifinanziamento del debito includerebbe anche un’opzione PIK (payment-in-kind) al 100%. Questa formula prevede l’aumento dell’esposizione in base agli interessi annui: in questa tipologia di prestito, infatti, gli interessi non vengono versati anno per anno, ma vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza del contratto di finanziamento.

Il fondo RedBird Capital Partners , che controlla il Milan dall’estate del 2022, sarebbe alla ricerca di un finanziamento da circa 600–700 milioni di dollari (tra i 500 e i 600 milioni di euro al cambio attuale) per rifinanziare il vendor loan accordato ormai tre anni fa con il fondo Elliott, precedente proprietario del club rossonero. Lo riporta PitchBook , sito specializzato su private equity, venture capital, private credit e M&A.

RedBird e Comvest hanno partecipato a un’operazione comune nell’aprile del 2025: l’aumento di capitale di iCreditWorks, una delle piattaforme FinTech in più rapida crescita negli Stati Uniti. La società ha raccolto 60 milioni di dollari, con un’operazione guidata da investimenti da 25 milioni di dollari ciascuno da parte di Comvest e di Barings (gruppo globale di gestione degli investimenti con 442 miliardi di dollari di asset in gestione), oltre a 10 milioni di dollari da parte di RedBird.

Tornando al Milan, come ricostruito da Calcio e Finanza, le trattative per il rifinanziamento del vendor loan sarebbero concrete, anche se non ancora finalizzate: sono in corso discussioni con diversi potenziali finanziatori, ma i termini definitivi dell’accordo non sono stati ancora concordati. RedBird ha acquisito il club da Elliott nel 2022, in un’operazione che ha valutato il Milan 1,2 miliardi di euro. Nell’ambito della transazione, Elliott aveva concesso alla nuova proprietà un vendor loan.

Tale prestito è stato rifinanziato nel dicembre 2024. Nell’occasione, la quota capitale è stata ridotta a 489 milioni di euro, con la nuova scadenza fissata a luglio 2028. Secondo documenti ufficiali di ACM Bidco (veicolo olandese utilizzato da RedBird) consultati da Calcio e Finanza, la cifra del vendor era cresciuta a 523 milioni di euro al 30 giugno 2025, per via di nuovi interessi per 34 milioni di euro (la metà dei 68 milioni di interessi annuali).