Supercoppa Italiana, il Napoli batte il Milan: quanto vale la finale 

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana. I partenopei hanno avuto la meglio sul Milan, imponendosi con un 2-0 figlio delle reti di David Neres nel primo tempo e di Rasmus Hojlund, nella ripresa. Un successo che porta la squadra di Antonio Conte all’ultimo atto, in programma lunedì 22 dicembre, alle ore 20.00.
La vittoria di ieri sera consentirà così ai partenopei di giocarsi la conquista del titolo, che hanno conquistato due volte nella storia e che manca nella loro bacheca dal 2014. Il successo ha anche un valore economico, perché accedendo alla finale il Napoli potrà contare su premi aggiuntivi rispetto a quelli di partenza.
Come noto, la Supercoppa italiana vale oltre 23 milioni di euro per i club di Serie A, cifra che viene poi aggiustata al rialzo sulla base della vendita dei diritti televisivi della Final Four. Il Milan – così come la semifinalista perdente tra Bologna e Inter – si dovrà accontentare di 2,4 milioni di euro, mentre il Napoli incasserà almeno 6,7 milioni.
Oltre alle quattro partecipanti, anche le squadre che non giocano la competizione riceveranno comunque un gettone dalla Lega Serie A: 2 milioni di euro da dividere, per un bonus di circa 125mila euro a testa. Di seguito, i premi squadra per squadra in attesa della seconda semifinale:
- Napoli – almeno 6,7 milioni di euro
- Milan – 2,4 milioni di euro
- Inter – almeno 2,4 milioni di euro
- Bologna – almeno 2,4 milioni di euro
Una tra Bologna e Inter incasserà almeno 6,7 milioni, vincendo la semifinale di questa sera. La finalista vincente toccherà poi quota 9,5 milioni di euro, cifra che potrà crescere fino a un massimo complessivo di 11 milioni di euro se verrà organizzata una sfida amichevole con la vincitrice della Supercoppa araba.