Supercoppa Italiana, il Napoli batte il Milan: quanto vale la finale 

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana. I partenopei hanno avuto la meglio sul Milan, imponendosi con un 2-0 figlio delle reti di David Neres nel primo tempo e di Rasmus Hojlund, nella ripresa. Un successo che porta la squadra di Antonio Conte all’ultimo atto, in programma lunedì 22 dicembre, alle ore 20.00.

La vittoria di ieri sera consentirà così ai partenopei di giocarsi la conquista del titolo, che hanno conquistato due volte nella storia e che manca nella loro bacheca dal 2014. Il successo ha anche un valore economico, perché accedendo alla finale il Napoli potrà contare su premi aggiuntivi rispetto a quelli di partenza.