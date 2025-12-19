Boom per le commissioni agli agenti: nel 2025 versati 1,2 miliardi ai procuratori

L’Inghilterra ha registrato la quota più alta di trasferimenti in entrata che hanno coinvolto un agente del club acquirente, con il 51,1%, mentre la Serbia ha registrato la quota maggiore di trasferimenti in uscita con un agente del club cedente, con il 28,7%.

I club UEFA rappresentano la quota maggiore della spesa globale per gli agenti. Il dominio europeo in questo senso può essere in gran parte attribuito ai club inglesi, che sono stati di gran lunga i più spendaccioni, con una spesa complessiva di oltre 375 milioni di dollari (318,8 milioni di euro) . I club tedeschi sono stati i secondi per spesa per gli agenti, con 165 milioni di dollari (140,3 milioni di euro) , davanti alle società italiane con 142 milioni di dollari (120,7 milioni di euro) .

La spesa totale per le commissioni degli agenti dei club per i trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile quest’anno (tra il 1° gennaio e il 1° dicembre) è stata pari a 1,37 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro) , con un aumento di oltre il 90% rispetto all’anno scorso, secondo il FIFA’s Football Agents Report 2025. La cifra rappresenta il totale più alto mai registrato in un anno intero e supera di gran lunga il precedente record, registrato nel 2023 ( 889,4 milioni di dollari, circa 756,0 milioni di euro) .

Quest’anno, gli agenti dei club sono stati coinvolti in un totale di 3.010 trasferimenti internazionali, un nuovo record e un aumento del 38,1% rispetto all’anno scorso. Il numero di trasferimenti internazionali che hanno coinvolto un agente che agiva per conto del giocatore è stato di 3.730 quest’anno. Ciò corrisponde al 15,3% di tutti i trasferimenti e rappresenta un aumento del 19,9% rispetto all’anno scorso.

Nel calcio professionistico femminile, la spesa dei club per i servizi degli agenti di club è stata di oltre 6,2 milioni di dollari. Questa cifra è oltre 13 volte superiore a quella registrata nel 2020 e più del doppio rispetto all’anno scorso (3,1 milioni di dollari).

Il primo esame FIFA per agenti calcistici completamente online, con sorveglianza in diretta, ha attirato quest’anno un totale di 16.117 candidature, il numero più alto nella storia dell’esame. I paesi con il maggior numero di candidature sono stati Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile. Al 4 dicembre 2025, gli agenti con licenza sono attualmente 10.525.

“I numeri di quest’anno confermano la crescente rilevanza degli agenti calcistici nel calcio professionistico”, afferma Patricio Varela, responsabile degli agenti della FIFA. “Prevediamo che questa tendenza continuerà anche nel prossimo anno, il che sottolinea l’importanza di disporre di un regolamento FIFA sugli agenti calcistici completo e applicabile per sostenere questa evoluzione”.