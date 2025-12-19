Niente Gedi, Del Vecchio punta il Giornale: tratta con Berlusconi e Angelucci per il 30%

Dopo aver tentato, senza successo, di entrare nella corsa per acquisire Gedi, gruppo editoriale di proprietà Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann), Leonardo Maria del Vecchio è pronto a entrare nel capitale sociale de Il Giornale. Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, uno degli eredi dell’impero EssilorLuxottica, in attesa che la querelle per l’eredità del fondatore Leonardo Del Vecchio sia risolta dopo più di tre anni dalla sua scomparsa, è in procinto di rilevare il 30% del quotidiano con sede a Milano.

L’operazione, che non è stata confermata in via ufficiale ma che è in dirittura d’arrivo, coinvolgerebbe direttamente Lmdv Capital, il family office di Del Vecchio. Allo stato attuale, la proprietà de Il Giornale è così distribuita: 70% a Antonio e Giampaolo Angelucci, attraverso la finanziaria Tosinvest, e il restante 30% di Paolo Berlusconi, fratello dello scomparso Silvio.