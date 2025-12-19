Bari Catanzaro in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bari Catanzaro in streaming gratis. Il match è in programma venerdì 19 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. Le due squadre scendono sul campo dello stadio San Nicola per la 17esima giornata del campionato di Serie B.

Bari Catanzaro in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN La partita Bari-Catanzaro non sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.