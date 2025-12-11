Serie A, DAZN lancia il pay-per-view: si potrà comprare un turno di campionato

DAZN, la piattaforma di sport in streaming titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2029, ha annunciato una novità per quanto riguarda i piani di abbonamento in Italia. L’OTT ha lanciato il “Pass Giornata”, il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A Enilive, pensato per offrire ai tifosi la possibilità di acquistare la singola giornata di campionato e completando così la propria esperienza di visione calcistica su DAZN.

Disponibile in modalità pay-per-view, il “Pass Giornata” permette a chi ha un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di acquistare un’intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di DAZN.

«Con il nuovo DAZN Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione», ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. «Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c’è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l’intera giornata di calcio con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su DAZN».

Il nuovo Pass Giornata sarà disponibile per l’acquisto di una giornata al prezzo di 19,99 euro.

DAZN Pass Giornata – Come funziona il nuovo piano

Ma come funzionerà il nuovo piano di abbonamento? Disponibile per clienti con un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass attivo, per attivare il Pass Giornata basterà entrare nel “Mio Account” da desktop, cliccare su “Servizi Aggiuntivi” e nella sezione “pay-per-view” selezionare il Pass dedicato alla giornata in programma.