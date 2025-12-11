Bari, l'annuncio di Luigi De Laurentiis: «Soci esteri per il club entro il 2026»

«Sto lavorando per trovare quel socio estero che potrà arrivare e affiancarci. Mi auguro che possa accadere nell’arco di questo anno, di questo 2026 che arriva, sarebbe importante perché dobbiamo costruire insieme un percorso, dobbiamo continuare a salire come abbiamo sempre fatto». Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha svelato ufficialmente i piani della proprietà per il club.

Parole che – spiega Il Corriere del Mezzogiorno – riflettono quanto detto in passato sulla volontà di trovare un socio che inizialmente abbia quote di minoranza e alla lunga divenga il vero punto di riferimento nel club biancorosso. Questo anche nell’ottica della scadenza della deroga sul fronte multiproprietà, fissata per l’ammissione ai campionati 2028/29. Come noto, la FilmAuro di De Laurentiis controlla anche il Napoli e non potrà più controllare entrambe le società.

Le indiscrezioni sull’identità di questo investitore sono le stesse da tempo. Si parla di un personaggio di spessore di stanza negli USA, ma sebbene De Laurentiis abbia fatto riferimento a un socio estero, non mancano le possibilità che irrompano personaggi italiani interessati a far parte del Bari.

«Ci teniamo a condividere con voi questo percorso – ha proseguito De Laurentiis – perché è importante che anche voi sappiate in quale direzione sta andando l’azienda. Detto questo, ci tengo anche a dire che i nostri rapporti con le istituzioni, col Comune, sono ottimi. Le relazioni sono solidissime e questo è anche molto importante».

Il presidente, figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha concluso: «Lo dico per trasparenza, perché è importante anche capire qual è il futuro. L’ho detto in conferenza stampa: quest’anno per noi il traguardo è consegnare questa squadra, questo brand, dopo tanti anni di lavoro, a una realtà molto solida per arrivare in serie A. Quindi questo è un qualcosa di concreto e importante».