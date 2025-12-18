Il PSG vince la sua prima Coppa Intercontinentale: quanto vale il successo

Ma il vero protagonista allo stadio Ahmed bin Ali ad Al Rayyan, in Qatar, è stato il russo Matvei Safonov : il portiere dei parigini ha parato quattro rigori sui cinque tirati dal Flamengo. La sua presenza è stata una sorpresa dell’ultimo momento da parte del tecnico asturiano che ormai sembra preferirlo a Lucas Chevalier , l’estremo difensore acquistato per rimpiazzare l’italiano Gianluigi Donnarumma .

Il Paris Saint-Germain non si ferma più. La squadra francese ha vinto la prima Coppa Intercontinentale della sua storia, conquistando il sesto titolo stagionale e consacrandosi definitivamente nell’olimpo del calcio mondiale. Vittima sacrificale il Flamengo : la squadra brasiliana si è arresa soltanto ai rigori dopo aver costretto Dembelé e compagni all’1-1 nei tempi regolamentari.

La partita è stata combattuta con i francesi più incisivi nelle prime battute, mentre i brasiliani sono apparsi sorpresi dalla velocità degli avversari. Il PSG è passato in vantaggio al 37′ con Kvaratskhelia. Il Flamengo non si è arreso: al 14′ del secondo tempo Jorginho, l’azzurro ex giocatore di Chelsea ed Arsenal, ha realizzato il rigore dell’1-1 concesso per un fallo di Marquinhos su de Arrascaeta.

E’ stato l’unico penalty che Safonov non è riuscito a respingere. La partita è proseguita con il PSG alla ricerca della vittoria ed i brasiliani rossoneri pronti a colpire di rimessa. Nessuno però è riuscito a prevalere e si è arrivati così ai rigori, dove il protagonista è stato Safonov: quattro tiri dal dischetto parati e vittoria regalata al PSG.

Ma quanto vale il successo per il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi? Secondo la stampa francese, la Coppa Intercontinentale ha distribuito premi in denaro a tutte le squadre partecipanti. La vincitrice della competizione – il PSG, appunto – incasserà 5 milioni di dollari (poco meno di 4,3 milioni di euro), mentre la finalista sconfitta, il Flamengo, percepirà 4 milioni di dollari (3,4 milioni di euro).

Il sistema dei premi stabilito dalla FIFA prevede una ripartizione decrescente in base alla posizione finale in classifica. La squadra che ha concluso al terzo posto – gli egiziani del Pyramids – riceverà 2,5 milioni di dollari, la quarta (Cruz Azul) 2 milioni di dollari, la quinta (Al-Ahli) 1,5 milioni di dollari e infine l’Auckland City 1 milione di dollari. Tutte le partecipanti, dunque, torneranno a casa con una dotazione economica.

Di seguito, l’elenco completo dei premi: