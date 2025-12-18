DAZN pronta a rilevare la maggioranza del broadcaster USA Main Street Sports

Un accordo potrebbe essere annunciato già a gennaio, se i colloqui non incontreranno ostacoli. DAZN sta discutendo un investimento in contanti di dimensioni rilevanti in Main Street Sports, con l’obiettivo di integrare le rispettive piattaforme di sport in diretta. Lo scorso anno i ricavi di Main Street Sports si sono attestati intorno a 1,3 miliardi di dollari .

DAZN detiene diritti di trasmissione chiave per diversi sport di primo piano a livello internazionale e i suoi mercati principali includono Germania, Italia, Giappone e Spagna. Negli Stati Uniti ha una presenza più contenuta ma in crescita, dove si è affermata come punto di riferimento per boxe e MMA. Durante l’estate, DAZN è stata partner globale esclusivo del Mondiale per Club.

Recentemente, secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, DAZN ha proposto alla Lega Serie A una partecipazione minima nel Gruppo a livello globale. Iniziativa, quella di DAZN, che si muove nella direzione di rafforzare ulteriormente la partnership che recentemente si è ampliata anche con l’acquisizione dei diritti di trasmissione del nostro campionato domestico in altri Paesi come il Regno Unito, attraverso un modello di gestione che passerebbe attraverso la co-creazione di valore.

Il miliardario Len Blavatnik controlla DAZN attraverso la holding Access Industries e negli ultimi anni ha investito miliardi di dollari nella società per sostenere la crescita globale e chiudere nuovi accordi. Ad aprile DAZN ha completato l’acquisizione della piattaforma pay tv australiana Foxtel per oltre 2 miliardi di dollari. News Corp, azionista di maggioranza di Foxtel e proprietaria anche del Wall Street Journal, è diventata azionista di minoranza di DAZN nell’ambito dell’operazione.

L’amministratore delegato Shay Segev ha dichiarato di recente che la società sta valutando una possibile quotazione in Borsa e prevede di raggiungere la redditività nel 2026. Secondo il quotidiano statunitense, un’eventuale intesa consentirebbe a DAZN di integrare l’offerta direct-to-consumer di Main Street Sports nella propria app e nel prodotto di streaming esistente, oltre a collaborare sulla programmazione.