Serie A come la NFL? DAZN propone alla Lega una partecipazione nel gruppo a livello globale

Calcio e Finanza ha appreso da fonti finanziarie che la partnership tra la Serie A e DAZN, la piattaforma globale di intrattenimento sportivo, potrebbe farsi ancora più stretta.

Anche se i colloqui sembrano essere in una fase molto iniziale con dettagli ancora tutti al vaglio, nulla di certo quindi, sembra che DAZN abbia proposto alla Serie A – sul modello NFL – una partecipazione minima nel Gruppo a livello globale per rafforzare ulteriormente la partnership che recentemente si è ampliata anche con l’acquisizione dei diritti di trasmissione del nostro campionato domestico in altri Paesi come il Regno Unito, attraverso un modello di gestione che passerebbe attraverso la co-creazione di valore.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, la piattaforma di live streaming sportivo ha completato due operazioni significative: ha chiuso un maxi-affare da 2 miliardi di dollari che ha portato all’acquisizione di Foxtel da News Corp, e, ad inizio 2025, il fondo sovrano saudita PIF è entrato nell’azionariato di DAZN tramite la controllata SURJ Sports Investments, acquisendo una quota di minoranza della piattaforma streaming. La percentuale acquisita da SURJ non è stata resa nota ufficialmente anche se gli esperti del settore parlano di una quota intorno al 5-8%, per un miliardo di dollari. Operazioni che hanno portato, ormai più di un anno fa, ad una valutazione di DAZN ben oltre i 12 miliardi di dollari.

Ora, la piattaforma globale di intrattenimento sportivo, che va verso ricavi da 5 miliardi di dollari nel 2025, sembra che voglia consolidare ulteriormente il legame con la Lega Serie A per far crescere insieme, in Italia, il valore degli investimenti fatti, dopo aver rilanciato la propria presenza in Spagna con un aumento dell’investimento dei diritti de LaLiga.