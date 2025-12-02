Non si fermano i compensi che il Napoli versa ai suoi amministratori nel corso della stagione 2023/24. Come emerge dal bilancio della società al 30 giugno 2025 (chiuso con un rosso di 21 milioni di euro), infatti, i compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,7 milioni di euro, in linea con i 2,7 milioni del bilancio al 30 giugno 2024 e in leggera crescita rispetto ai 2,5 milioni della stagione 2022/23 e ai 2,3 milioni della stagione 2021/22.

Compensi che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia del patron Aurelio De Laurentiis. Fino al 2014 il CdA del Napoli era formato, oltre che dal presidente degli azzurri, dai figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e da Andrea Chiavelli, suo braccio destro e amministratore delegato del club.

Quanto guadagna De Laurentiis? Il CdA dal 2015 in poi

Dal 2015 è entrato nel ramo sportivo della famiglia anche il terzo figlio, Luigi, che fino a quel momento si era occupato principalmente della FilmAuro (società che opera nel settore della produzione e della distribuzione cinematografica e dell’home video e che detiene il controllo del Napoli e dell’altra società calcistica guidata dai De Laurentiis: il Bari).

Il CdA attualmente è formato da:

Aurelio De Laurentiis (presidente e legale rappresentante);

Jacqueline Marie Baudit (vicepresidente);

Edoardo De Laurentiis (vicepresidente)

Valentina De Laurentiis;

Andrea Chiavelli (amministratore delegato).

Negli anni, il compenso ai membri del consiglio d’amministrazione è rimasto alto e stabile a partire dal 2011. Come detto, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, i compensi sono stati pari a circa 2,7 milioni di euro.