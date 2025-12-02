Bayern Monaco, domani l'Allianz Arena si illuminerà di viola per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Come accaduto negli anni scorsi, anche in questa stagione il Bayern Monaco illuminerà la sua Allianz Arena di viola mercoledì 3 dicembre in occasione della campagna globale #PurpleLightUp per attirare l’attenzione sulla questione dell’inclusione nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. La giornata è promossa dalle Nazioni Unite dal 1992.

Il presidente dei bavaresi Herbert Hainer ha così commentato: «Per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’FC Bayern desidera ancora una volta sensibilizzare sull’integrazione e allo stesso tempo incoraggiare le persone interessate a svolgere un ruolo attivo nella nostra società. Circa il 15% della popolazione mondiale vive con una disabilità. Aiutiamo tutti a includerle. Il nostro club promuove una partecipazione autodeterminata e paritaria con vari progetti. Non solo nello sport è fondamentale praticare la solidarietà».

«Un momento decisivo in termini di accessibilità nel 2025 è stato il modo in cui l’FC Bayern ha implementato il Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (Legge sul Rafforzamento dell’Accessibilità), entrato in vigore quest’anno – Kim Krämer, rappresentante dei tifosi con disabilità del Bayern –. Per molti tifosi, il contatto con il club inizia tramite i media digitali, ed è qui che inizia la partecipazione reale. L’accessibilità digitale non è un progetto, ma un impegno chiaro: chiunque voglia esserci fa parte del gioco – e fa parte dell’FC Bayern. Questo progetto stabilisce standard tecnici, e rappresenta una cultura aziendale viva: la Legge sul Rafforzamento dell’Accessibilità ci ha ispirato ad ancorare l’inclusione e la partecipazione autentica ancora più saldamente nella mente di tutti i dipendenti e partner».

Il motto di quest’anno per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è: “Rafforzare una società accessibile e inclusiva per promuovere il progresso sociale”. Il Bayern, come sottolineato dalla nota sul proprio sito, tiene conto di ciò da molto tempo: per esempio, le esigenze delle persone con disabilità erano già considerate nella pianificazione dell’Allianz Arena. Come stadio completamente accessibile, è oggi un modello globale per l’inclusione e la partecipazione nel calcio. Oltre a 324 posti per utenti in sedia a rotelle, sono disponibili sottotitoli in diretta per persone con problemi uditivi e una audiodescrizione/cronaca per non vedenti tramite app per persone con disabilità visive durante le partite, per garantire un’esperienza calcistica senza limitazioni.

Il progetto che il Bayern realizza da due stagioni insieme al suo fan club “Red Deaf”, nel quale tifosi con disabilità uditive sviluppano i gesti che i giocatori delle squadre femminili e maschili di calcio e basket segnalano mentre le formazioni vengono lette sui monitor, stabilisce anch’esso standard. Il Bayern offre anche un servizio di trasporto speciale per le persone con disabilità per partecipare alle partite casalinghe all’Allianz Arena, e durante le partite gli utenti in sedia a rotelle possono usufruire di un servizio speciale di ordinazione e consegna, gestito insieme al partner Betano. Nei giorni senza partita, sono inoltre offerte visite speciali prive di barriere per persone con mobilità ridotta.

«Il club attribuisce inoltre grande importanza al dialogo continuo nell’ambito dell’inclusione, motivo per cui ha una propria rappresentanza di interessi, per esempio nel gruppo di lavoro per il dialogo con i tifosi – si legge nella nota del Bayern –. Il “Rollwagerl-SHOP” nell’Allianz Arena è un punto d’incontro abituale, e tra coloro che vi si sono fermati figurano l’ex CEO di lunga data Karl-Heinz Rummenigge, leggende dell’FCB come Giovane Élber e il direttore dello stadio Jürgen Muth. In estate, Herbert Hainer ha visitato il fan club “Red Deaf” in occasione del suo 20º anniversario, e nel 2024 il presidente è stato ospite delle celebrazioni per i “30 anni di Rollwagerl eV”. Quest’anno, il membro del consiglio direttivo per lo sport Max Eberl visiterà “Rollwagerl eV” come parte delle visite natalizie dell’FC Bayern».