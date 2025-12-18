Coppe europee, perché questa settimana si gioca solo la Conference

Nella settimana in cui l’attenzione è catturata dalla Supercoppa italiana, con la prima semifinale tra Napoli e Milan che si giocherà questa sera, anche la Conference League si guadagna il proprio spazio sulle cronache. Questa sera si giocherà la sesta e ultima giornata della prima fase a girone unico della terza competizione per club della UEFA. Tutte le 36 squadre saranno in campo in contemporanea, inclusa ovviamente la Fiorentina, che cercherà di piazzarsi nelle prime otto della classifica per accedere direttamente agli ottavi di finale.
Ma perché solo la Conference manderà in campo le proprie squadre? Come mai Champions League ed Europa League sono ferme? A differenza delle prime cinque giornate già disputate, quella che si giocherà stasera sarà la cosiddetta giornata “esclusiva” della Conference League, una novità assoluta introdotta dal massimo organismo del calcio europeo a partire dalla passata stagione.
Perché gioca solo la Conference? Il regolamento UEFA dal 2024/25
Infatti per le tre competizioni UEFA, dal 2024/25, ognuna ha a disposizione una settimana completamente dedicata in cui è l’unica a scendere in campo. Per Champion ed Europa League è stata la prima (rispettivamente il 16-18 settembre e 24-25 settembre), mentre per la Conference si tratta dell’ultima, visto che questa competizione prevede solamente sei giornate (e non otto come gli altri due tornei) e il girone si conclude prima del nuovo anno.
Quindi, Losanna-Fiorentina (sfida di alta classifica, con entrambe le squadre in corsa per i primi otto posti) si giocherà alle 21.00 proprio come tutte le altre sfide di Conference League in programma per la sesta e ultima giornata della prima fase. Come detto in precedenza, la terza competizione UEFA vedrà, nella sua settimana in esclusiva, tutte le squadre giocare alla stessa ora. La stessa programmazione è prevista per Champions ed Europa League all’ottavo turno.