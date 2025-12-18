Conference, non solo i premi: perché la Serie A tifa per la Fiorentina

Nella settimana dedicata alla Final Four della Supercoppa italiana, che prenderà il via questa sera con la prima semifinale tra Napoli e Milan, la Fiorentina scenderà in campo nel turno “esclusivo” della Conference League (l’ultimo della prima fase) per cercare di conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo.
Un successo contro il Losanna – avversario di giornata – consentirebbe molto probabilmente alla formazione di Paolo Vanoli di agganciare la top 8. Un risultato che eviterebbe innanzitutto alla Fiorentina di giocare il playoff di febbraio e soprattutto garantirebbe premi maggiori da parte della UEFA sul fronte economico, seppur non si parli – a differenza della Champions – di cifre particolarmente elevate.
In questa corsa agli ottavi, la Fiorentina può contare sul tifo degli altri club di Serie A, quantomeno di quelli che hanno iniziato la loro stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Una vittoria contro il Losanna, infatti, porterebbe punti utili nella corsa ai due posti extra nella massima competizione europea per club per la stagione 2026/27.
Un successo nella singola partita vale due punti, ai quali si aggiungono poi quelli maturati per il piazzamento finale nella classifica unica della Conference League. Ogni posizione guadagnata garantisce 0,125 punti extra e una vittoria – con una classifica così corta – può regalare balzi in avanti importanti.
Un eventuale successo assume ancora più significato, dal momento in cui – fatta eccezione per la Premier League, prima con distacco – la corsa al secondo posto extra in Champions sembra ormai ridotta a Germania e Italia, attualmente separate da pochissimi punti in classifica. Serve dunque conquistarne il più possibile, in attesa di capire quante squadre “perderanno” i due Paesi al termine della prima fase delle coppe europee, Champions ed Europa League comprese.