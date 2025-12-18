I miliardari italiani del 2025: Ferrero al top, Devasini e Ardoino (Tether) davanti a Elkann

Come riporta la rivista Forbes , l’imprenditore piemontese ha un patrimonio in crescita a 41,3 miliardi di dollari, contro i 38,2 miliardi del mese di aprile. Ferrero si conferma al comando al termine di un anno in cui il suo gruppo ha registrato un nuovo record di fatturato — 18,4 miliardi di dollari, con un incremento dell’8,9% in un anno — e completare una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio.

Giovanni Ferrero , che guida l’impero di famiglia fondato da suo nonno Pietro e prozio Giovanni, si posiziona ancora una volta in testa alla classifica dei miliardari italiani, che hanno accumulato una ricchezza complessiva superiore ai 357 miliardi di dollari .

Classifica miliardari italiani patrimonio – La top 10

Se il proprietario di Macron Andrea Pignataro (secondo in classifica) ha mantenuto il classico basso profilo, la Tether di Giancarlo Devasini (al terzo posto) ha fatto molto parlare di sé. Soprattutto negli ultimi giorni, quando ha presentato un’offerta per rilevare l’intera partecipazione di Exor nella Juventus, con una valutazione del club bianconero di 1,1 miliardi di euro.

Al quarto posto — occupato ad aprile da Giorgio Armani, morto il 4 settembre — sale Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), altro protagonista di un anno in cui ha propiziato la scalata di Mps a Mediobanca. Rispetto ad aprile, Caltagirone ha scavalcato Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, quinto con 9,5 miliardi di dollari. E’ lui il volto più in vista della società, anche nell’ambito dell’affare Juve.

La più ricca delle 24 donne in classifica è sempre Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. Perde una posizione Piero Ferrari (7,6 miliardi), penalizzato dal calo del titolo Ferrari negli ultimi mesi. La top 10 è in realtà una top 15, perché all’ottavo posto si trovano, a pari merito, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.

Classifica miliardari italiani patrimonio – I patron sportivi presenti

Sono diversi i miliardari italiani che possiedono, anche per eredità, un società sportiva, con particolare riferimento al calcio. Si tratta di Renzo Rosso patron del Vicenza, che insieme alla famiglia, possiede un patrimonio da 4,3 miliardi di dollari e si colloca al 23 posto°. Presente anche John Elkann, CEO di Exor (azionista di maggioranza della Juventus) con un patrimonio di 2,8 miliardi (38°). L’AD della holding di famiglia perde il duello a distanza con Devasini e Ardoino, interessati ad acquistare la Juventus.

Seguono i due fratelli maggiori Berlusconi (co-proprietari di Fininvest, che ha ceduto recentemente il Monza), Pier Silvio e Marina, con 2,8 miliardi a testa. Ecco poi Massimo Moratti, ex patron dell’Inter che di recente ha venduto le proprie quote, come hanno fatto gli altri membri della famiglia, di Saras. Per lui patrimonio di 1,9 miliardi. Ed ecco ancora, il proprietario della Cremonese, Giovanni Arvedi (1,8 miliardi), ma anche il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi (1,3 miliardi), Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina (1,4 miliardi). Subito dietro gli altri tre fratelli Berlusconi, Eleonora, Barbara e Luigi (patrimonio di 1,6 miliardi a testa).

Chiudono le ultime tre posizioni, i due eredi Squinzi e proprietari del Sassuolo, Veronica e Marco, e Danilo Iervolino, patron della Salernitana. Per i primi due, patrimonio personale di 1,1 miliardi, mentre per il terzo siamo a quota 1,2 miliardi.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La graduatoria completa

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani: