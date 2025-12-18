I miliardari italiani del 2025: Ferrero al top, Devasini e Ardoino (Tether) davanti a Elkann

Sul podio è presente anche Andrea Pignataro, che ha rilevato l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo Macron.

Classifica miliardari italiani 2025
John Elkann (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Giovanni Ferrero, che guida l’impero di famiglia fondato da suo nonno Pietro e prozio Giovanni, si posiziona ancora una volta in testa alla classifica dei miliardari italiani, che hanno accumulato una ricchezza complessiva superiore ai 357 miliardi di dollari.

Come riporta la rivista Forbes, l’imprenditore piemontese  ha un patrimonio in crescita a 41,3 miliardi di dollari, contro i 38,2 miliardi del mese di aprile. Ferrero si conferma al comando al termine di un anno in cui il suo gruppo ha registrato un nuovo record di fatturato — 18,4 miliardi di dollari, con un incremento dell’8,9% in un anno — e completare una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La top 10

Se il proprietario di Macron Andrea Pignataro (secondo in classifica) ha mantenuto il classico basso profilo, la Tether di Giancarlo Devasini (al terzo posto) ha fatto molto parlare di sé. Soprattutto negli ultimi giorni, quando ha presentato un’offerta per rilevare l’intera partecipazione di Exor nella Juventus, con una valutazione del club bianconero di 1,1 miliardi di euro.

Al quarto posto — occupato ad aprile da Giorgio Armani, morto il 4 settembre — sale Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), altro protagonista di un anno in cui ha propiziato la scalata di Mps a Mediobanca. Rispetto ad aprile, Caltagirone ha scavalcato Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, quinto con 9,5 miliardi di dollari. E’ lui il volto più in vista della società, anche nell’ambito dell’affare Juve.

La più ricca delle 24 donne in classifica è sempre Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. Perde una posizione Piero Ferrari (7,6 miliardi), penalizzato dal calo del titolo Ferrari negli ultimi mesi. La top 10 è in realtà una top 15, perché all’ottavo posto si trovano, a pari merito, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.

Classifica miliardari italiani patrimonio – I patron sportivi presenti

Sono diversi i miliardari italiani che possiedono, anche per eredità, un società sportiva, con particolare riferimento al calcio. Si tratta di Renzo Rosso patron del Vicenza, che insieme alla famiglia, possiede un patrimonio da 4,3 miliardi di dollari e si colloca al 23 posto°. Presente anche John Elkann, CEO di Exor (azionista di maggioranza della Juventus) con un patrimonio di 2,8 miliardi (38°). L’AD della holding di famiglia perde il duello a distanza con Devasini e Ardoino, interessati ad acquistare la Juventus.

Seguono i due fratelli maggiori Berlusconi (co-proprietari di Fininvest, che ha ceduto recentemente il Monza), Pier Silvio e Marina, con 2,8 miliardi a testa. Ecco poi Massimo Moratti, ex patron dell’Inter che di recente ha venduto le proprie quote, come hanno fatto gli altri membri della famiglia, di Saras. Per lui patrimonio di 1,9 miliardi. Ed ecco ancora, il proprietario della Cremonese, Giovanni Arvedi (1,8 miliardi), ma anche il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi (1,3 miliardi), Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina (1,4 miliardi). Subito dietro gli altri tre fratelli Berlusconi, Eleonora, Barbara e Luigi (patrimonio di 1,6 miliardi a testa).

Chiudono le ultime tre posizioni, i due eredi Squinzi e proprietari del Sassuolo, Veronica e Marco, e Danilo Iervolino, patron della Salernitana. Per i primi due, patrimonio personale di 1,1 miliardi, mentre per il terzo siamo a quota 1,2 miliardi.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La graduatoria completa

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani:

  1. Giovanni Ferrero – 41,3 miliardi di dollari
  2. Andrea Pignataro – 36,9 miliardi
  3. Giancarlo Devasini – 22,4 miliardi
  4. Francesco Gaetano Caltagirone – 9,8 miliardi
  5. Paolo Ardoino – 9,5 miliardi
  6. Massimiliana Landini Aleotti – 8,1 miliardi
  7. Piero Ferrari e famiglia – 7,6 miliardi
  8. Claudio Del Vecchio – 7,5 miliardi
  9. Clemente Del Vecchio – 7,5 miliardi
  10. Leonardo Maria Del Vecchio – 7,5 miliardi
  11. Luca Del Vecchio – 7,5 miliardi
  12. Marisa Del Vecchio – 7,5 miliardi
  13. Paola Del Vecchio – 7,5 miliardi
  14. Rocco Basilico – 7,5 miliardi
  15. Nicoletta Zampillo – 7,5 miliardi
  16. Giuseppe Crippa e famiglia – 6,9 miliardi
  17. Paolo Rocca – 6,1 miliardi
  18. Gianfelice Rocca – 6,1 miliardi
  19. Giuseppe De’Longhi e famiglia – 6 miliardi
  20. Sergio Stevanato – 5 miliardi
  21. Patrizio Bertelli – 4,9 miliardi
  22. Miuccia Prada – 4,9 miliardi
  23. Renzo Rosso e famiglia – 4,3 miliardi
  24. Brunello Cucinelli e famiglia – 4,2 miliardi
  25. Remo Ruffini – 3,7 miliardi
  26. Giuliana Benetton – 3,6 miliardi
  27. Luciano Benetton – 3,6 miliardi
  28. Isabella Seragnoli – 3,5 miliardi
  29. Giorgio Perfetti – 3,5 miliardi
  30. Fabrizio Di Amato – 3,1 miliardi
  31. Augusto Perfetti – 3 miliardi
  32. Domenico Dolce – 3 miliardi
  33. Stefano Gabbana – 3 miliardi
  34. Ugo Gussalli Beretta e famiglia – 2,9 miliardi
  35. Pier Silvio Berlusconi – 2,8 miliardi
  36. Marina Berlusconi – 2,8 miliardi
  37. Luca Garavoglia – 2,8 miliardi
  38. John Elkann – 2,8 miliardi
  39. Pantaleo Dell’Orco – 2,5 miliardi
  40. Lina Tombolato – 2,5 miliardi
  41. Annalisa Doris – 2,5 miliardi
  42. Massimo Doris – 2,5 miliardi
  43. Alessandra Garavoglia – 2,4 miliardi
  44. Alberto Bombassei – 2,3 miliardi
  45. Maria Franca Fissolo – 2,3 miliardi
  46. Gustavo Denegri e famiglia – 2,2 miliardi
  47. Romano Minozzi – 2,1 miliardi
  48. Nerio Alessandri – 2,1 miliardi
  49. Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia – 2,1 miliardi
  50. Alberto Prada – 2 miliardi
  51. Marina Prada – 2 miliardi
  52. Nicola Bulgari – 2 miliardi
  53. Massimo Moratti – 1,9 miliardi
  54. Sabrina Benetton – 1,9 miliardi
  55. Sandro Veronesi e famiglia – 1,9 miliardi
  56. Giovanni Arvedi – 1,8 miliardi
  57. Paolo Bulgari – 1,6 miliardi
  58. Barbara Berlusconi – 1,6 miliardi
  59. Eleonora Berlusconi – 1,6 miliardi
  60. Luigi Berlusconi – 1,6 miliardi
  61. Barbara Benetton – 1,6 miliardi
  62. Filippo Ghirelli – 1,5 miliardi
  63. Diego Della Valle – 1,4 miliardi
  64. Susan Carol Holland – 1,4 miliardi
  65. Mario Moretti Polegato e famiglia – 1,4 miliardi
  66. Alessandro Rosano – 1,4 miliardi
  67. Antonio Percassi – 1,3 miliardi
  68. Simona Giorgetta – 1,2 miliardi
  69. Giuliana Caprotti – 1,2 miliardi
  70. Marina Caprotti – 1,2 miliardi
  71. Danilo Iervolino – 1,2 miliardi
  72. Silvana Armani – 1,1 miliardi
  73. Marco Squinzi – 1,1 miliardo
  74. Veronica Squinzi – 1,1 miliardo
  75. Andrea Camerana – 1,1 miliardo
  76. Rosanna Armani – 1,1 miliardo
  77. Luigi Cremonini e famiglia – 1,1 miliardo
  78. Roberta Armani – 1 miliardo
  79. Federico De Nora – 1 miliardo

