Milan-Como si giocherà in Australia: ma gli arbitri non saranno italiani

Milan-Como si giocherà in Australia l’8 febbraio, ma non sarà arbitrata da direttori di gara italiani. Lo ha ufficializzato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli prima della sfida di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli.

«Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto», ha commentato Simonelli.

Su Napoli-Milan tutto esaurito a Riad ha aggiunto: «Siamo contenti per il successo di pubblico per questa competizione, siamo soddisfatti di questa internazionalizzazione che sta portando i suoi frutti. Il pubblico qua si sta appassionando».