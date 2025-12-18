Supplementari e squalifiche: il regolamento della Supercoppa italiana 2025

Tutto pronto a Riyadh per l’inizio della nuova edizione della Supercoppa italiana. La EA Sports FC Supercup vedrà Napoli, Milan, Bologna e Inter affrontarsi sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park per conquistare la 38ª edizione del trofeo organizzato dalla Lega Serie A.
Lo schema delle gare è il seguente:
- Semifinale A: Napoli-Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 orario locale – ore 20.00 italiane;
- Semifinale B: Bologna-Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 orario locale – ore 20.00 italiane;
- Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 20.00 italiane
Nelle scorse settimane la Lega ha pubblicato il regolamento ufficiale del torneo. Dalle squalifiche ai tempi supplementari, come viene regolata la manifestazione?
Regolamento Supercoppa italiana, le sostituzioni
Partendo dai cambi, durante la gara, sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve.
Regolamento Supercoppa italiana, niente supplementari
Sul fronte dei tempi di gioco, la Competizione prevede la disputa di tre gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).
Non sono previsti dunque i tempi supplementari, con le sfide che si decideranno direttamente ai tiri dal dischetto in caso di parità.
Regolamento Supercoppa italiana, VAR e GLT
Nelle gare è previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT).
Regolamento Supercoppa italiana, le squalifiche e le ammonizioni
Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.
In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato.
Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.
Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio:
- un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;
- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;
- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;
- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);
- Un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;
- un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa