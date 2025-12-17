Dove vedere Napoli Milan tv streaming: segui la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo è perché stai cercando dove vedere Napoli Milan tv streaming, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Le due squadre scenderanno in campo giovedì 18 dicembre alle ore 20.00.

Dove vedere la Napoli Milan tv streaming – Come seguire la sfida

Le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 saranno trasmesse in diretta su Italia 1, canale visibile gratuitamente sul digitale terrestre. Le partite andranno in onda giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.00.

La finale, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 20.00, sarà anch’essa trasmessa in esclusiva su Mediaset, sempre in chiaro.