Borsa: prese di profitto per la Juventus, il Nasdaq fa volare la Lazio

Con il valore di chiusura odierno delle azioni, la capitalizzazione di mercato della Juventus è pari a 1,074 miliardi di euro circa. Il valore è vicino a quello utilizzato da Tether per la valutazione del club nella sua proposta (1,1 miliardi di euro per il 100% della Juventus).

Prese di profitto per la Juventus in Borsa. Il titolo del club bianconero, dopo avere fatto registrare rispettivamente un +18% alla chiusura della seduta di lunedì e un +2,3% nella serata di ieri, ha chiuso la giornata in calo del 3,16% a quota 2,5760 euro per azione, allontanandosi dal valore dell’offerta di Tether per la società bianconera.

Se il titolo del club controllato di Exor è in calo, a Piazza Affari vola invece la Lazio, sulla scorta della presenza del club biancoceleste al Nasdaq e di una possibile quotazione. Nella serata di ieri Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile, ed Emanuele Floridi, portavoce e responsabile della strategia e dell’organizzazione della comunicazione del club, hanno preso parte alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, partecipando al tradizionale rito del suono della campanella.

Oggi il titolo del club biancoceleste ha chiuso in rialzo di oltre il 7% a quota 1,22 euro per azione, contro gli 1,14 euro della chiusura precedente. La capitalizzazione di mercato della Lazio è pari a 82,52 milioni di euro.