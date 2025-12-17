« Antenna Group è un’azienda solida con una forte capacità di investimento a lungo termine », spiegano le fonti, evidenziando come la strategia del Gruppo si fondi su una struttura di proprietà familiare in grado di garantire stabilità e continuità operativa. « Il suo approccio imprenditoriale è costruito su un patrimonio di fiducia e integrità, che si traduce in investimenti responsabili e sostenibili nel tempo ».

Fonti vicine ad Antenna Group , in merito all’interesse del gruppo in Italia, hanno sottolineato che i piani dell’azienda per Gedi (il gruppo editoriale di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann) prevedono obiettivi di espansione ambiziosi, tra cui l’internazionalizzazione dei brand, che dovrebbe tradursi in un aumento dei posti di lavoro nel medio termine, in linea con lo storico track record di Antenna, e che le attività di gestione del Gruppo sono improntate al rispetto dei lavoratori.

La storia di Antenna Group è caratterizzata da una visione di lungo periodo e da una crescita costante in termini di espansione e performance. Nato come media company in Grecia, il Gruppo è oggi una piattaforma globale presente in 22 Paesi tra Europa, Nord America e Australia. Attualmente Antenna gestisce 37 canali televisivi e due servizi di streaming, supportati da un ampio portafoglio di attività mediatiche diversificate.

Lo sviluppo del Gruppo è avvenuto nel segno della sostenibilità e della creazione di valore nel lungo termine. Nel corso degli anni, Antenna ha consolidato la propria reputazione grazie al rafforzamento delle risorse mediatiche locali, investendo in talenti, contenuti e infrastrutture e trasformando le proprie realtà in leader internazionali del settore.

A questa solidità operativa si affiancano investimenti di successo. In qualità di investitore nel comparto dei media, Antenna ha generato oltre 1,6 miliardi di euro di flusso di cassa operativo, con un rendimento annuo sugli investimenti superiore al 30%, grazie alla monetizzazione di asset di successo nel tempo, risorse che il Gruppo sta parzialmente reinvestendo in nuove opportunità media a livello globale. Tali risultati hanno dimostrato la capacità distintiva di Antenna Group di trasformare le aziende in organizzazioni mediatiche sane e in crescita, rafforzandone la reputazione di partner affidabile nella comunità internazionale dei media e degli investimenti.

Il Gruppo, tra i primi investitori in aziende globali come Facebook, Twitter (X) e Spotify prima della loro quotazione in borsa, continua a detenere partecipazioni strategiche in realtà di primo piano come Imagine Entertainment, storica casa di produzione di Hollywood, TelevisaUnivision, la più grande media company al mondo in lingua spagnola, e Raine Group, banca d’investimento globale attiva nei settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento e dello sport.

«Per Antenna, investire nei media non è soltanto una questione di crescita economica – concludono le fonti – ma significa consolidare una rete solida e diversificata, capace di favorire lo sviluppo di lungo periodo nel rispetto dei valori fondamentali su cui si basa l’attività del Gruppo».