Coppa Intercontinentale, il Flamengo cerca l'impresa con il PSG: una sudamericana non vince dal 2012

Questa sera il Paris Saint-Germain, campione d’Europa in carica, e il Flamengo, vincitore dell’ultima Copa Libertadores, si sfideranno in Qatar per conquistare la Coppa Intercontinentale FIFA. Si tratta della seconda edizione del torneo dal suo cambio di denominazione per distinguerla dal Mondiale per Club, che identifica invece la nuova competizione voluta da Gianni Infantino che si disputa ogni quattro anni e ha visto il suo debutto la scorsa estate, quando il Chelsea ha sconfitto in finale proprio i parigini di Luis Enrique.

Per il Flamengo – la squadra con il maggior numero di tifosi in Brasile e dalle dinamiche complesse, come raccontato dal Ds del club Josè Boto nell’intervista a Calcio e Finanza – la finale odierna, oltre che la possibilità di vincere un altro titolo quest’anno dopo la già citata Libertadores e il campionato brasiliano, rappresenta l’occasione per il riportare la Coppa Intercontinentale in Sud America. Anche da quando è stato introdotto il nuovo format, che è andato ad allargare la partecipazione a squadre di altri continenti, la sfida in finale fra Europa e Sud America si è ripetuta quasi sempre, proprio come succedeva nella prima Coppa Intercontinentale, e lo storico dei confronti diretti è decisamente a favore delle formazioni europee.