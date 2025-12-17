Mondiali 2026, ufficiale il montepremi: alle Nazionali oltre mezzo miliardo

I Mondiali di calcio 2026 non saranno storici soltanto per il nuovo formato a 48 squadre e per l’organizzazione congiunta tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma anche per l’entità dei premi economici messi in palio. Il Consiglio FIFA, riunitosi a Doha alla vigilia della finale della FIFA Intercontinental Cup, ha infatti approvato un montepremi senza precedenti, destinato a ridefinire l’impatto economico della Coppa del Mondo sul calcio globale.

Un contributo record da 727 milioni di dollari

In vista del torneo, la FIFA ha dato il via libera a un contributo finanziario complessivo di 727 milioni di dollari (620 milioni di euro, ndr), che verrà distribuito in relazione alla Coppa del Mondo. Si tratta della cifra più alta mai stanziata nella storia della competizione, a conferma della crescente centralità economica del Mondiale all’interno dell’ecosistema calcistico internazionale.