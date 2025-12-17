Dove vedere Bologna Inter tv streaming: segui la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo è perché stai cercando dove vedere Bologna Inter tv streaming, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Le due squadre scenderanno in campo venerdì 19 dicembre alle ore 20.00.
Dove vedere la Bologna Inter tv streaming – Come seguire la sfida
Le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 saranno trasmesse in diretta su Italia 1, canale visibile gratuitamente sul digitale terrestre. Le partite andranno in onda giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.00.
La finale, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 20.00, sarà anch’essa trasmessa in esclusiva su Mediaset, sempre in chiaro.
Dove vedere la Bologna Inter tv streaming – Tutti i dettagli
Oltre alla diretta TV, tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 saranno visibili anche in live streaming gratuito su:
- Mediaset Infinity
- SportMediaset.it
Le piattaforme permetteranno di seguire gli incontri da smartphone, tablet, computer e smart TV, offrendo una copertura completa dell’evento.
Calendario e partite
La Supercoppa si disputerà interamente a Riyad, in Arabia Saudita, nel moderno Al-Awwal Park Stadium.
Semifinali
- Giovedì 18 dicembre: Napoli-Milan, ore 20.00 (Italia 1)
- Venerdì 19 dicembre: Bologna-Inter, ore 20.00 (Italia 1)
Le squadre vincitrici accederanno alla finale del 22 dicembre.
Pre-partita, post-partita e studi TV
Mediaset garantirà una copertura editoriale completa. In entrambe le giornate di semifinale, dalle ore 19, spazio al pre-partita in diretta su Italia 1, sportmediaset.it e Mediaset Infinity, con lo studio condotto da Monica Bertini.
Al termine delle gare, ampio post-partita con highlights, commenti, interviste esclusive e analisi arbitrali.