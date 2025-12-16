Scontri prima di Genoa-Inter, arrestati cinque tifosi rossoblu. Il club: «Condanniamo gli atti di violenza e vandalismo»

La polizia ha arrestato cinque tifosi del Genoa per gli scontri di domenica fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita Genoa-Inter. La polizia ha eseguito gli arresti in differita dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle televisioni.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, un gruppo di genoani, partito dalla scalinata scalinata Montaldo, ha cercato di aggredire i tifosi neroazzurri oltre a lanciare petardi, bombe carta e fumogeni. Lo schieramento di agenti del reparto mobile ha evitato il contatto tra le due tifoserie. Tra i supporter del Genoa c’erano anche alcuni tifosi napoletani. Durante gli scontri 15 sono stati i feriti, uno scooter, un’auto e un furgone sono stati incendiati e alcune auto sono state danneggiate.

I cinque arrestati sono tutti di Genova e hanno una età compresa tra i 23 e i 47 anni. Uno di loro è stato in passato sottoposto a misura di sorveglianza speciale ed è sottoposto ad avviso orale del Questore, un altro è sotto Daspo urbano, mentre gli altri risultano, a vario titolo, già noti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. I cinque sono indagati per travisamento con uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato. In particolare, uno degli arrestati è stato ripreso mentre impugnava e scagliava con forza un cartello di segnaletica stradale in metallo contro gli agenti schierati a protezione del settore ospiti. Gli altri sono stati ripresi mentre brandivano aste, bastoni e cinghie utilizzate per colpire i poliziotti.

In una nota, il Genoa ha così commentato gli eventi di domenica: «Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo».