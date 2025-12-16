De Marco a Open Var: «Il gol di Pulisic non era da annullare. Simeone la tocca col braccio: era rigore»

“I giovani stanno facendo tutti molto bene, gli arbitri sono stati molto bravi nelle revisioni, molto coerenti e tempestivi”. Così Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, durante Open Var, format di Dazn, Figc, Aia in collaborazione Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio. Promosso Marchetti in Parma-Lazio per il rosso a Zaccagni su Estevez perché “in queste situazioni c’è massima severità nel punire interventi come questo. Ci sono tutti i presupposti per il cartellino rosso. Non lo prende pieno, ma sono interventi che vanno sanzionati” sottolinea De Marco.

Giusta anche la decisione di annullare la rete di Zaniolo in Udinese-Napoli per il fallo di Karlstrom su Lobotka considerato “netto” così come quella di non concedere il rigore in Milan-Sassuolo per il contatto Pavlovic-Cheddira con il difensore che “continua la corsa in maniera lineare mentre Cheddira allarga la gamba per andare a incocciare la corsa dell’avversario”.

Era invece da convalidare il gol annullato a Pulisic da Crezzini che fischia un fallo a Loftus-Cheek colpevole di appoggiarsi su Candè. “Il Var non può intervenire, bisogna valutare l’intensità e, per le linee di soglia dei falli che ci siamo dati quest’anno, questo non può essere considerato un fallo. Quindi la rete andava convalidata”, l’analisi di De Marco.

Giusto non concedere il rigore, invece, per l’intervento Lucumì su David in Juventus-Bologna perché “la spinta non è tale per concedere il rigore”, mentre avrebbe dovuto essere assegnato in Torino-Cremonese per tocco di braccio di Simeone con “una revisione un po’ superficiale da parte di Var e Avar perché non hanno controllato il tocco successivo con il braccio. Non è un’autogiocata ma una deviazione” conclude.