Inter, Dumfries operato alla caviglia: i tempi di recupero per l'olandese

Ora è ufficiale, Denzel Dumfries si è operato alla caviglia. Lo ha reso noto l’Inter con una nota.

“Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra”, si legge nel comunicato del club nerazzurro. “Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”, conclude l’Inter.

Dumfries, 15 presenze e 3 gol in questa stagione, era finito ko alla caviglia nella sfida dello scorso 9 novembre contro la Lazio. Inizialmente sembrava un problema di poco conto, tanto che l’olandese aveva comunque risposto alla convocazione della nazionale successivamente alla gara con i biancocelesti. Tuttavia, il dolore alla caviglia è rimasto e oggi, oltre un mese dopo l’infortunio, il giocatore è finito sotto i ferri.

Dumfries operato: i tempi di recupero

Dumfries, out quindi dallo scorso novembre, dovrebbe rimanere ai box per circa tre mesi a partire da oggi: l’olandese potrebbe quindi rivedersi intorno a metà marzo, nelle date degli eventuali ottavi di finale di Champions League.