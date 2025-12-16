DAZN, crescono gli ascolti: media spettatori più alta dal 2022/23

Su DAZN la 15esima giornata di Serie A, che ha riconsegnato la testa della classifica solitaria all’Inter di Cristian Chivu, è stata seguita da oltre 6,3 milioni di spettatori. Continua così la crescita dei dati di ascolto per la stagione 2025/26 da parte della piattaforma di sport in streaming.

A livello complessivo, le prime 15 giornate della stagione 2025-26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i dai registrati dal 2022-23 a oggi. La media cumulata della stagione 2022/23 è pari quasi 5,6 milioni di persone. Un dato ancora più significativo visto il diverso sistema in vigore per quanto riguarda la distribuzione delle partite in co-esclusiva.

A trainare i dati di ascolto di questo turno di campionato è stato il posticipo di domenica dello stadio Dall’Ara fra Bologna e Juventus che ha raccolto un totale di oltre 1,4 milioni di spettatori. Il dato più alto mai ottenuto su DAZN dallo scontro fra queste due squadre. Dietro alla sfida di Bologna, ottimi numeri, vicini al milione di spettatori, sia per Milan-Sassuolo di domenica alle 12.30, che per Genoa-Inter di domenica alle 18.00.

Ascolti DAZN 15 giornata Serie A – Il dettaglio sfida per sfida

Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 15esima giornata di Serie A, che ha visto la messa in onda di Zona DAZN alla domenica pomeriggio: