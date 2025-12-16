Da Lookman a Ndicka, la Serie A perde 21 giocatori per la Coppa d’Africa: tutti i convocati

Domenica 21 dicembre inizierà ufficialmente la 35esima edizione della Coppa d’Africa che quest’anno si terrà completamente in Marocco. La prima sfida sarà fra i padroni di casa e le Isole Comore con la finalissima fissata per il 18 gennaio nel nuovissimo stadio di Rabat.

Una competizione che continua a svolgersi nel cuore della stagione sportiva, privando diversi club europei di alcuni dei calciatori più importanti della propria rosa. E questa edizione non fa eccezione, creando anche un primo caso diplomatico. Infatti, il centrocampista marocchino della Roma Neil El Aynaoui non ha potuto scendere in campo con i giallorossi, nel posticipo di lunedì sera contro il Como, per rispondere alla convocazione della sua nazionale. Inutile la mozione della Roma alla FIFA che ha respinto la richiesta giallorossa di rilasciare il proprio calciatore solo alla fine della partita di Serie A.

Ma non El Aynaoui, sono in totale 21 i calciatori militanti in Italia che si preparano per raggiungere il Marocco e giocare questa edizione della Coppa d’Africa. La maggior parte gioca in società di Serie A, ma non mancano anche elementi di B e di C, con Vis Pesaro e Mestre che dovranno fare a meno, rispettivamente, di José Machin (Guinea Equatoriale) e Faisal Bangal (Mozambico).

L’assenza di questi calciatori durerà, ovviamente, fino a quando le rispettive nazionali saranno coinvolte nel torneo, con la finalissima fissata come detto per il 18 gennaio e quindi un’assenza massima di un mese che comprende quindi anche le ultime partite delle competizione UEFA. Di seguito l’elenco dei calciatori, divisi per squadra, che non saranno disponibili per la Coppa d’Africa 2025:

ATALANTA

Odilon Kossounou (Costa d’Avorio)

(Costa d’Avorio) Ademola Lookman (Nigeria)

CAGLIARI

Joseph Liteta (Zambia)

(Zambia) Zito Luvumbo (Angola)

COMO

Assane Diao (Senegal, condizioni da valutare dopo Roma-Como)

GENOA

Jean Onana (Camerun)

LAZIO

Boulaye Dia (Senegal)

(Senegal) Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)

LECCE

Lameck Banda (Zambia)

(Zambia) Kialonda Gaspar (Angola)

(Angola) Lassana Coulibaly (Mali)

PISA

Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

(Nigeria) M’Bala Nzola (Angola)

ROMA

Neil El Aynaoui (Marocco)

(Marocco) Evan Ndicka (Costa d’Avorio)

SASSUOLO

Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO

Saul Coco (Guinea Equatoriale)

(Guinea Equatoriale) Adam Masina (Marocco)

UDINESE

Vakoun Isouuf Bayo (Costa d’Avorio)

(Costa d’Avorio) Rui Modesto (Angola)

VERONA

Rafik Belghali (Algeria)

BARI

Mehdi Dorval (Algeria)

FROSINONE

Anthony Oyono (Gabon)

(Gabon) Jeremy Oyono (Gabon)

MONZA

Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

MESTRE

José Machin (Guinea Equatoriale)

VIS PESARO