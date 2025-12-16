L’incrocio in Italia tra BC Partners e Oaktree: Fortidia (Mail Boxes Etc) passa al fondo londinese per 800 milioni

BC Partners, fondo di private equity con sede a Londra, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società italiana Fortidia, attiva nei servizi di spedizione, logistica (fulfillment) e marketing che è proprietaria tra gli altri del marchioMail Boxes Etc.

Come riporta Bloomberg, l’operazione dovrebbe andare in porto con la cessione andrà in porto tramite l’acquisizione da parte di BC Partners della quota capitale posseduta in Fortida dalla famiglia Fiorelli, fondatrice della società, e da Oaktree, fondo di investimento USA che detiene il controllo dell’Inter.

Un incrocio quasi a tinte nerazzurre, verrebbe da dire. Infatti, fra il 2020 e il 2021, il fondo inglese aveva avanzato alla famiglia Zhang, allora proprietaria dell’Inter, un’offerta da 800 milioni di euro per assicurarsi la maggioranza della società nerazzurra. Proposta ritenuta insufficiente dagli Zhang, che ribattevano con una richiesta superiore ai 900 milioni. Non se ne fece nulla e la famiglia Zhang si rivolse poi a Oaktree per un finanziamento da 275 milioni chiuso nel maggio 2021: un prestito che non fu restituito entro i termini e portò il fondo USA a diventare il proprietario a tutti gli effetti della società nerazzurra nel maggio 2024.

Tornando all’operazione Fortidia, anche dopo l’acquisizione da parte di BC Partners, dovrebbe rimanere nell’azienda italiana Paolo Fiorelli, attuale presidente e amministratore delegato e in possesso di una partecipazione significativa dell’azienda italiana. Al momento non stati divulgati i termini finanziari dell’operazione, anche se indiscrezioni parlano di una valutazione complessiva di Fortidia pari a 800 milioni di euro.

Fortidia, con sede a Milano, fornisce servizi principalmente a micro, piccole e medie imprese. Fondata nel 1993, la società opera con un modello in franchising attraverso diversi marchi, tra cui Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, World Options e PostNet. Secondo la nota, BC Partners intende proseguire l’internazionalizzazione dell’attività di Fortidia, oggi prevalentemente concentrata nell’Europa occidentale, e cogliere opportunità per scalare significativamente il business attraverso acquisizioni. BC Partners ha ottenuto impegni da parte degli investitori per quasi 1,8 miliardi di euro per il suo nuovo fondo flagship, con il primo closing previsto entro la fine di quest’anno.

Si tratta di un primo investimento da parte di BC Partners Fund XII, braccio operativo in questo caso del fondo londinese. Ma non si tratta di un primo coinvolgimento di BC Partners nel settore dei servizi basati su reti operative, visti i recenti investimenti nel gruppo di gestione dei rifiuti GFL Environmental e il fornitore di servizi di sicurezza GardaWorld.

