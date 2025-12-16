Ravezzani saluta Mediapason: nel 2026 lascerà Telelombardia

l 2026 segnerà l’uscita di scena di Fabio Ravezzani dal gruppo Mediapason. Come riportato da Italia Oggi in un articolo a firma di Claudio Plazzotta, il giornalista lascerà infatti a dicembre 2026 tutti i suoi incarichi in Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio e Videogruppo, chiudendo un capitolo lungo decenni in uno dei poli della televisione locale che più hanno inciso sul giornalismo sportivo degli ultimi quarant’anni. «Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male», ha raccontato Ravezzani con tono sorridente.

Alla base della scelta, come ricostruisce Italia Oggi, c’è una profonda trasformazione societaria ed editoriale di Mediapason. Nel 2024 Telelombardia si è fusa con la capogruppo per snellire la governance e razionalizzare le risorse: dal 1° gennaio 2024, formalmente, esiste un’unica società, Mediapason. Alla fine dello stesso anno, accanto all’azionista di controllo Sandro Parenzo, che mantiene circa il 72% delle quote ed è rimasto presidente, è entrata come socio di minoranza la famiglia veneta Jannacopulos con il 23,7%. Filippo Jannacopulos ha assunto il ruolo di consigliere delegato.

Gli Jannacopulos, editori attivi nel Nord-Est e proprietari di emittenti come Antenna Tre Nordest, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Telefriuli, sono destinati nel tempo a salire alla maggioranza del capitale. Con il loro ingresso, sottolinea Italia Oggi, è cambiata anche la linea editoriale, con l’obiettivo di avvicinarla a quella delle altre reti venete del gruppo. Di fronte a quello che viene descritto come un interventismo marcato del nuovo socio sulla linea editoriale complessiva, nella primavera del 2025 Ravezzani, già in pensione da due anni, ha deciso di dimettersi da tutti gli incarichi operativi: sia da direttore generale sia da direttore delle news e dello sport. Divergenze di vedute e un rapporto non allineato con il nuovo corso lo hanno portato anche a cedere il suo 4% del capitale di Mediapason. Una scelta che, secondo Italia Oggi, ha significato fare un passo indietro per lasciare mano libera a Parenzo e Jannacopulos nella riorganizzazione del polo televisivo.

Ravezzani ha comunque rinnovato il contratto come responsabile dello sport fino alla fine del 2026, termine naturale del suo percorso nel gruppo. Durante la sua direzione, la cronaca e l’informazione erano affidate al caporedattore Marco Oliva, che nell’estate del 2025 ha accettato l’offerta di Mediaset, dove già interveniva spesso come ospite esperto di cronaca nera. Da quel momento, la guida delle news è passata di fatto a Parenzo e a Filippo Jannacopulos. Sul fronte sportivo, invece, nulla è cambiato in modo sostanziale per Telelombardia e Top Calcio24, che restano sotto la responsabilità di Ravezzani.

Arrivato a Telelombardia nel 1998 come conduttore di “Qui studio a voi stadio” e nominato direttore dello sport nel 2000, Ravezzani è stato per oltre venticinque anni uno dei protagonisti di un nuovo stile di informazione sportiva. Oggi Telelombardia, Antenna Tre e Top Calcio24 risultano essere le tre televisioni locali più seguite in Lombardia, mentre Videogruppo è la prima in Piemonte.

Dal punto di vista economico, Mediapason ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 15,2 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto al 2023. Di questi, 5,95 milioni provengono dalla pubblicità tabellare, 683 mila euro da prodotti e servizi per altre tv, 525 mila euro dalle televendite e circa otto milioni dai contributi pubblici all’emittenza locale. Il margine operativo lordo si è attestato a 2,6 milioni di euro (2,76 milioni nel 2023), con un utile di 915 mila euro (917 mila l’anno precedente) e un patrimonio netto di 18,5 milioni di euro.