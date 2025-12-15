Quanto guadagna Ignazio La Russa? Il reddito del presidente del Senato

Quanto guadagna La Russa? Il presidente del Senato Ignazio La Russa ricopre questo incarico da ormai oltre tre anni, essendo stato eletto al primo scrutinio il 13 ottobre del 2022, a seguito della vittoria da parte del centro-destra nelle elezioni politiche che si sono tenute lo stesso anno e che hanno portato Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio.

Ignazio La Russa è un grande appassionato di calcio. Noto tifoso dell’Inter, club del quale è anche azionista, l’uomo è anche presidente dell’Inter Club Parlamento. In qualità di senatore, La Russa riceve un’indennità mensile lorda di 10.385 euro. Al netto la cifra è di circa 5.000 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Ma quanto ha guadagnato complessivamente La Russa nel 2024? Secondo i dati ufficiali pubblicati dal Senato, il suo reddito complessivo lordo nel corso del 2024 è stato pari a poco meno di 36omila euro, in linea con i 361mila euro del 2023. Nel 2022, invece, il suo reddito complessivo lordo era stato pari a 456mila euro.

Quanto guadagna Ignazio La Russa? Le cifre degli ultimi anni

Questo il reddito dell’attuale presidente del Senato negli ultimi anni per i quali è disponibile la dichiarazione:

Reddito complessivo lordo 2017: 308.075 euro;

Reddito complessivo lordo 2018: 400.061 euro;

Reddito complessivo lordo 2019: 373.577 euro;

Reddito complessivo lordo 2020: 356.945 euro;

Reddito complessivo lordo 2021: 381.317 euro;

Reddito complessivo lordo 2022: 456.231 euro;

Reddito complessivo lordo 2023: 360.986 euro;

Reddito complessivo lordo 2024: 359.965 euro.

Dal documento pubblicato dal Senato emergono anche alcune curiosità. A partire da quelle immobiliari: nel corso del 2025 La Russa ha venduto un appartamento nel comune di Alagna Valsesia (comune della provincia di Vercelli ai piedi del Monte Rosa), acquistando invece un appartamento nel comune di Zoagli (comune in provincia di Genova), da anni ormai sede delle vacenze estive dell’attuale presidente del Senato.