Un campionato in pieno fermento. L‘Inter conquista il primato solitario in Serie A, ma deve gestire sui social le altissime aspettative da parte dei propri tifosi per la stagione.
Parallelamente, la Juventus blinda la leadership delle menzioni e può esultare anche sul campo grazie al doppio successo maturato tra Europa e campionato.
Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 15esima giornata di Serie A.
Come cambia la classifica sui social
La Top 5 rimane invariata. Questa settimana non ci sono scostamenti in classifica nelle prime cinque posizioni: resta alla guida sui social la Juventus con 50.100 menzioni da parte di utenti e tifosi, seguono Milan e Napoli (33.700 e 28.200 menzioni). L’Inter conquista la prima posizione in campionato grazie alla vittoria di Marassi, ma sui social resta quarta con 27.100 menzioni. Chiude, in quinta posizione la Roma in attesa di ritrovare il gioco questa sera in campo contro il Como (12.900).
Osservando la classifica social oltre le prime cinque posizioni non mancano le variazioni in positivo e negativo. Ottimi i risultati conseguiti sui social da Torino e Sassuolo, le due squadre si sono fatte valere in campo contro Cremonese e Milan e hanno conquistato rispettivamente la sesta (6.900) e ottava (3.500) posizione in classifica. Molte le squadre a perdere posizioni in classifica, ma a conseguire il peggior risultato questa settimana è il Cagliari, dopo la sconfitta per mano della Dea, perdendo sei posizioni in classifica retrocedendo alla quattordicesima posizione (3.000).
MediaScore 15 giornata – I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:
- De Rossi contro i social. La sconfitta di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa contro l’Inter, è stata seguita dai numerosi commenti sui social contro il portiere Leali, bersagliato dagli insulti per l’incertezza sul gol di Bisseck. In conferenza, De Rossi ha preso una posizione durissima contro il “veleno” dei social, invitando i giocatori ad ignorare i commenti e a dare peso solo al calore dei tifosi allo stadio. Nel frattempo l’Inter di Chivu festeggiava il sorpasso in classifica su Napoli e Milan: nonostante la reazione del Grifone nel finale con il gol di Vitinha, i nerazzurri hanno blindato la vittoria grazie a Lautaro Martinez, conquistando la vetta solitaria della Serie A e infiammando il dibattito tra i tifosi.
- La Juventus riprende il campo. La squadra vive la sua settimana più entusiasmante, bissando il successo europeo sul Pafos con una vittoria di peso al Dall’Ara contro il Bologna. Lo scontro diretto, deciso dalle intuizioni di Spalletti e dal gol di Cabal, ha sancito il sorpasso in classifica del Bologna scatenando un vero fermento sui social. I tifosi bianconeri hanno celebrato in rete la ritrovata solidità e la “mentalità spiccata” lodata dal tecnico, nonostante le polemiche digitali per un rigore negato a David. Sebbene l’ammonizione di Koopmeiners pesi in vista della Roma, l’euforia dei sostenitori per il doppio impegno vincente domina il dibattito online, vedendo nel successo di Bologna la conferma definitiva del nuovo corso bianconero.
MediaScore 15 giornata – La classifica media
La classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana non riporta grandi scostamenti. La Juventus e il Napoli rimangono rispettivamente in prima e seconda posizione (18.307 e 16.503 citazioni). L’Inter scala sul fronte stampa e web recuperando due posizioni, classificandosi terza con 15.014 citazioni. Il Milan resta quarto (12.461) mentre la Roma, perde quota scendendo di due posizioni chiudendo la top five della classifica con 11.788 citazioni.
MediaScore 15 giornata – Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment per la settimana evidenzia una prevalenza neutra delle conversazioni (tra il 73% e l’80%), ma con variazioni emotive significative tra i top club.
L’Inter registra il dato di negatività più alto (29%) contro un 7% di positività: nonostante la vittoria netta sul Como e i segnali di maturità sotto Chivu, la sconfitta in Champions League e le aspettative scudetto generano una forte pressione online. La Juventus (16% negativo, 4% positivo) sembra ancora scontare la sconfitta nel big match con il Napoli nonostante le recenti vittorie. Anche il Napoli (16% negativo, 5% positivo) presenta una quota negativa rilevante dopo l’arresto con l’Udinese. Il sentiment del Milan (14% negativo, 8% positivo) sconta le polemiche arbitrali emerse dopo il pareggio contro il Sassuolo. La Roma, infine, si distingue come l’unica tra le big con un sentiment positivo (15%) superiore a quello negativo (12%), segno che, nonostante il momento complicato e le sconfitte recenti, la piazza ripone fiducia nel mercato di gennaio e nella gestione Gasperini