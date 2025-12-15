Questo il verdetto della classifica MediaScore , la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 15esima giornata di Serie A.

Parallelamente, la Juventus blinda la leadership delle menzioni e può esultare anche sul campo grazie al doppio successo maturato tra Europa e campionato.

Come cambia la classifica sui social

La Top 5 rimane invariata. Questa settimana non ci sono scostamenti in classifica nelle prime cinque posizioni: resta alla guida sui social la Juventus con 50.100 menzioni da parte di utenti e tifosi, seguono Milan e Napoli (33.700 e 28.200 menzioni). L’Inter conquista la prima posizione in campionato grazie alla vittoria di Marassi, ma sui social resta quarta con 27.100 menzioni. Chiude, in quinta posizione la Roma in attesa di ritrovare il gioco questa sera in campo contro il Como (12.900).

Osservando la classifica social oltre le prime cinque posizioni non mancano le variazioni in positivo e negativo. Ottimi i risultati conseguiti sui social da Torino e Sassuolo, le due squadre si sono fatte valere in campo contro Cremonese e Milan e hanno conquistato rispettivamente la sesta (6.900) e ottava (3.500) posizione in classifica. Molte le squadre a perdere posizioni in classifica, ma a conseguire il peggior risultato questa settimana è il Cagliari, dopo la sconfitta per mano della Dea, perdendo sei posizioni in classifica retrocedendo alla quattordicesima posizione (3.000).