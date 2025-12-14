Pescara Frosinone in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Pescara Frosinone in streaming gratis. Il match è in programma domenica 14 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 17.15.

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Adriatico per la 16esima giornata del campionato di Serie B.

Pescara Frosinone in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

La partita Pescara-Frosinone sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.