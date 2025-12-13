Cesena Mantova in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cesena Mantova in streaming gratis. Il match è in programma sabato 13 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 19.30.

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Manuzzi per la 16esima giornata del campionato di Serie B.

Cesena Mantova in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

La partita Cesena-Mantova non sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.