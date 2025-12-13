Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Un montepremi da quasi 23 milioni di euro. E’ questa la cifra che si spartiranno le squadre partecipando all’edizione 2025 del torneo (in programma la prossima settimana, tra il 18 e il 22 dicembre), grazie all’organizzazione della manifestazione in Arabia Saudita. Si tratta della terza edizione con il format della Final Four e vedrà in campo Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia).

Come appreso da Calcio e Finanza, anche per l’edizione 2025 il montepremi ammonterà ad un totale di 22,5 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti. Le due semifinaliste perdenti incasseranno così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro. E per la finalista? Attesi 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni – per un totale di 11 milioni – legati alla eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale.

Il contratto con i sauditi prevede un’altra edizione entro il 2028, ma sicuramente non nel 2026 (lil territorio saudita sarà occupato da altre competizioni). Nello slot libero, si potrebbe giocare negli Stati Uniti d’America, ma c’è anche la possibilità di un cambio data o di rimanere sul territorio italiano.

Dunque, sulla base del montepremi, queste le cifre che incasseranno le quattro squadre che prenderanno parte alla nuova edizione della Supercoppa italiana: