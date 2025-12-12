Ufficiale, offerta di Tether per la Juventus. Ardoino: «Siamo solidi, vogliamo sostenere il club»

« Questa proposta riflette la convinzione che la Juventus sia più di una squadra di calcio. Per generazioni, la Juventus ha rappresentato disciplina, ambizione e la forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti, stagione dopo stagione. È un club che ha modellato l’identità sportiva italiana e conquistato la lealtà dei tifosi in tutto il mondo », ha sottolineato ancora il colosso delle stablecoin.

Adesso è ufficiale. Dopo l’anticipazione di Calcio e Finanza , Tether ha ufficializzato di avere presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per acquisire l’intera partecipazione detenuta nella Juventus. « Subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari, Tether intende lanciare un’offerta pubblica per le restanti azioni allo stesso prezzo, interamente finanziata con capitale proprio e sostenuta da un impegno di lungo termine verso il club », si legge in una nota.

«Per me, la Juventus è sempre stata parte della mia vita», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo, ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità guardando la Juventus affrontare successi e avversità con dignità. Quegli insegnamenti sono rimasti con me ben oltre il triplice fischio».

«Il nostro interesse per la Juventus nasce da una profonda ammirazione e rispetto. La Juventus è un simbolo dell’eccellenza italiana con una presenza davvero globale, costruita nel corso di generazioni attraverso lavoro duro, ambizione e l’incrollabile fedeltà dei suoi tifosi. Questi valori rispecchiano il modo in cui abbiamo costruito Tether: con pazienza, indipendenza e un’attenzione alla resilienza di lungo periodo. Tether si trova in una posizione di forte solidità finanziaria e intende sostenere la Juventus con capitale stabile e un orizzonte temporale ampio. Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro del club, sostenere le prestazioni sportive ai massimi livelli e aiutare la Juventus a continuare a crescere in modo sostenibile in un panorama globale dello sport e dei media in rapida evoluzione», ha proseguito Ardoino.

«Questa proposta è formulata con umiltà e un profondo senso di responsabilità verso il club, i suoi sostenitori e la sua eredità. Crediamo che la storia della Juventus sia ancora in fase di scrittura e che i prossimi capitoli possano essere definiti da forza, continuità e ambizione», ha concluso il CEO di Tether.

La proposta prevede l’acquisizione della partecipazione di Exor, pari al 65,4% del capitale sociale emesso della Juventus. Il completamento dell’operazione sarebbe subordinato all’accettazione da parte di Exor, alla finalizzazione della documentazione definitiva e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Una volta completata l’operazione, Tether intende procedere con un’offerta pubblica di acquisto per le restanti azioni allo stesso prezzo per azione.

Qualora l’operazione venisse perfezionata, Tether è pronta a investire 1 miliardo di euro nel supporto e nello sviluppo del club. Tether – chiude il comunicato – opera con una filosofia di investimento di lungo termine, sostenuta da un solido stato patrimoniale e da un focus sulla costruzione di istituzioni resilienti e rilevanti a livello globale.