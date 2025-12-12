Quinto posto Champions, la classifica nelle coppe conta: i bonus per ogni piazzamento

La corsa ai posti extra nella prossima edizione della UEFA Champions League si fa sempre più avvincente. Al termine del sesto turno (il quinto per la Conference) delle coppe europee, l’Inghilterra ha preso il largo nel ranking, mentre Germania (seconda) e Italia (terza) sembrano essere le Nazioni che si giocheranno il secondo e ultimo posto rimasto.
I due posti aggiuntivi nella competizione vengono assegnati con questa particolare modalità ormai da due stagioni (questa è la terza), cioè da quando è stato introdotto il nuovo format della UEFA Champions League. L’assegnazione avviene sulla base del ranking stagionale per Paesi e premia le nazioni che fanno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni continentali per club.
Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.
I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.
Ora che la prima fase delle tre competizioni volge al termine, è importante non soltanto mantenere il maggior numero di squadre possibile nelle coppe, ma ogni posizione in classifica può fare la differenza. Un piazzamento migliore – oltre a garantire una determinata posizione nel tabellone – porta punti aggiuntivi alla causa e può rivelarsi decisivo.
Bonus classifica ranking Champions – Quanto valgono i piazzamenti
Ma di quanti punti parliamo esattamente? La Champions è il torneo che fa la differenza su questo fronte, perché partecipare porta un minimo di 6 punti, quelli che ottengono le squadre che terminano il girone dal 25° posto in giù. Dal 24° posto a salire, invece, ogni posizione garantisce 0,250 punti ranking aggiuntivi, fino a un massimo di 12 per chi chiude al primo posto.
In sostanza, ogni quattro posti in classifica si può conquistare 1 punto aggiuntivo per il ranking. Stesso discorso per l’Europa League, dove però si parte senza i 6 punti iniziali. La squadra al 24° posto otterrà 0,250 punti, e così via a salire fino ad un massimo di 6 punti per chi vincerà il girone. Infine, la Conference League. In questo torneo la progressione è più lenta, 0,125 punti per ogni piazzamento aggiuntivo. Questo è il minimo che si può guadagnare arrivando almeno al 24° posto, mentre la squadra prima classificata ottiene 4 punti.
Insomma, se sul fronte della qualificazione (almeno ai playoff) solamente il Napoli sembra essere a rischio nelle tre coppe, tutte le squadre devono comunque puntare a ottenere i migliori risultati fino alla fine, per due motivi. In primis per provare a raggiungere la top 8 e posizionarsi nel migliore dei modi all’interno del tabellone e, in secondo luogo, per dare slancio a tutto il movimento italiano e garantire un posto aggiuntivo nella massima competizione europea per club: la Champions League.