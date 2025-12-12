Quinto posto Champions, la classifica nelle coppe conta: i bonus per ogni piazzamento

La corsa ai posti extra nella prossima edizione della UEFA Champions League si fa sempre più avvincente. Al termine del sesto turno (il quinto per la Conference) delle coppe europee, l’Inghilterra ha preso il largo nel ranking, mentre Germania (seconda) e Italia (terza) sembrano essere le Nazioni che si giocheranno il secondo e ultimo posto rimasto.

I due posti aggiuntivi nella competizione vengono assegnati con questa particolare modalità ormai da due stagioni (questa è la terza), cioè da quando è stato introdotto il nuovo format della UEFA Champions League. L’assegnazione avviene sulla base del ranking stagionale per Paesi e premia le nazioni che fanno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni continentali per club.