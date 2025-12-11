A DAZN i diritti tv della Copa del Rey: il torneo in diretta fino al 2029

Già Official Broadcaster in Italia del LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l’offerta di calcio iberico assicurandosi anche i diritti esclusivi di trasmissione della Copa del Rey fino al 2029. Lo ha annunciato la piattaforma di sport in streaming nella giornata odierna.

La Copa del Rey – una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama europeo – è da sempre teatro di sfide ad alta intensità, imprese inattese e confronti che hanno scritto la storia del calcio spagnolo, con protagonisti Club di primo piano come Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid, insieme a club storici come Athletic Bilbao, Valencia e Siviglia.