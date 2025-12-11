A DAZN i diritti tv della Copa del Rey: il torneo in diretta fino al 2029

Già Official Broadcaster in Italia del LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l’offerta di calcio iberico assicurandosi anche i diritti esclusivi di trasmissione della Copa del Rey fino al 2029. Lo ha annunciato la piattaforma di sport in streaming nella giornata odierna.
La Copa del Rey – una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama europeo – è da sempre teatro di sfide ad alta intensità, imprese inattese e confronti che hanno scritto la storia del calcio spagnolo, con protagonisti Club di primo piano come Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid, insieme a club storici come Athletic Bilbao, Valencia e Siviglia.
L’accordo pluriennale appena siglato porterà in app la storica Coppa di Spagna a partire da questa stagione, col debutto previsto già la prossima settimana quando inizieranno i sedicesimi di finale.
Dove vedere Copa del Rey? Le sfide in programma sulla piattaforma
Dal 16 al 18 dicembre scenderanno in campo Real Madrid, Atlético Madrid e Barcellona impegnati in trasferta contro avversarie di terza divisione, in incontri spesso ricchi di insidie. Tra le partite in programma la prossima settimana, si segnala:
Martedì 16/ 12
- Deportivo-Maiorca alle 19:00
- Guadalajara-Barcellona alle 21:00
Mercoledì 17/12
- Atlético Baleares-Atlético Madrid alle 19:00
- Talavera-Real Madrid alle 21:00
Giovedì 18/12
- Ourense-Atletico Bilbao alle 19:00
- Real Murcia-Betis alle 21:00
La Copa del Rey si aggiunge così al palinsesto DAZN che già comprende la LaLiga EA Sports disponibile fino al 2029, il meglio della Liga Betclic portoghese e la FA Cup fino al 2028, confermando il ruolo di DAZN come partner di molte competizioni calcistiche europee.