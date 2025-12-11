Il Manchester United sta affrontando l’ennesima stagione della sua storia recente con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio inglese e di prendere parte – come obiettivo minimo – alla prossima edizione della UEFA Champions League. Nonostante i tagli al personale decisi negli scorsi mesi, i Red Devils hanno chiuso i primi tre mesi della stagione 2025/26 con una perdita di 6,6 milioni di sterline (pari a 7,5 milioni di euro), in contrasto con l’utile di 1,4 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso.

Ma il club inglese registra al 30 settembre 2025 un EBITDA rettificato (che esclude anche costi e ricavi straordinari non ricorrenti) in positivo di 26,9 milioni di sterline, in miglioramento rispetto ai 23,7 milioni dell’anno precedente. A questo risultato si aggiunge l’utile operativo pari a 13 milioni, mentre nel 2024 si era registrata una perdita di 6,9 milioni. Va ricordato che l’utile del primo trimestre del 2024 era stato spinto da «una variazione favorevole nei tassi di cambio, che ha generato guadagni su cambi non realizzati relativi a prestiti in dollari statunitensi».

«Questi risultati finanziari riflettono la resilienza del Manchester United mentre stiamo compiendo forti progressi nella nostra trasformazione del club – ha commentato il CFO del club, Omar Berrada –. Le decisioni difficili che abbiamo preso nell’ultimo anno hanno portato a una base di costi nettamente più bassa e a un’organizzazione più snella ed efficace, attrezzata per guidare il club verso un miglioramento delle prestazioni sportive e commerciali nel lungo periodo. Ciò ci ha aiutato a investire nelle nostre squadre maschile e femminile, che occupano rispettivamente il sesto e il terzo posto in Premier League e Women’s Super League». Insomma, il taglio dei costi voluto dal socio di minoranza, ma vero factotum del club dal suo arrivo, Sir Jim Ratcliffe sta iniziano a portare i suoi benefici ai conti del club di Manchester, anche se non sono bastati per evitare una perdita.

Manchester United primo trimestre 2025/26 – I ricavi

Nei primi tre mesi della stagione 2025/26, il Manchester United ha registrato ricavi complessivi per 140,3 milioni di sterline (pari a 160,3 milioni di euro). Un risultato in leggera flessione rispetto agli 143,1 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

I ricavi commerciali hanno subito una piccola contrazione attestandosi a 84,2 milioni di sterline (85,3 milioni nel 2024/25), ma nel dettaglio crescono quelli da Retail, Merchandising, Abbigliamento e Licenze di Prodotto che sono stati pari a 37,2 milioni di sterline, in aumento dell’11% rispetto al primo trimestre del 2024, «grazie all’impatto di tre mesi interi di attività sotto il nostro nuovo modello di e-commerce, rispetto a un solo mese nel trimestre dell’anno precedente».

I ricavi del Manchester United nel primo trimestre 2025/26:

Ricavi commerciali : 84,2 milioni di sterline (85,3 milioni nel primo trimestre 2024/25)

: 84,2 milioni di sterline (85,3 milioni nel primo trimestre 2024/25) Ricavi da diritti tv : 29,9 milioni di sterline (31,3 milioni nel primo trimestre 2024/25)

: 29,9 milioni di sterline (31,3 milioni nel primo trimestre 2024/25) Ricavi da matchday : 26,2 milioni di sterline (26,5 milioni nel primo trimestre 2024/25)

: 26,2 milioni di sterline (26,5 milioni nel primo trimestre 2024/25) TOTALE: 140,3 milioni di sterline (143,1 milioni nel primo trimestre 2024/25)

«Per l’anno fiscale 2026 – si legge –, la società ribadisce la sua precedente previsione di ricavi totali pari a 640-660 milioni di sterline e di un EBITDA rettificato pari a 180-200 milioni di sterline». Previsioni leggermente in calo rispetto a quelle per il 2025 fatte dopo il primo trimestre 2024/25, ricordando che lo scorso esercizio si è chiuso con ricavi per 666 milioni di sterline.

Manchester United primo trimestre 2025/26 – Costi e liquidità

Per quanto riguarda i costi, il Manchester United ha registrato un calo del 7,1% per le spese operative che sono scese a 172,4 milioni di sterline (pari a 197 milioni di euro). Questo risultato è la somma totale dei tagli alle spese che riguardano i benefici ai dipendenti, scese dell’8,2% a 73,6 milioni, principalmente a causa dell’impatto dei programmi di riduzione del personale attuati nell’anno precedente. Crescono lievemente le altre spese operative che arrivano a 39,8 milioni.

Le svalutazioni per il trimestre sono state pari a 4,8 milioni di sterline, con un aumento dell’11,6%, rispetto al trimestre dell’anno precedente. L’ammortamento per il trimestre è stato pari a 54,1 milioni di sterline (+ 1,5% dal 2024/25). A differenza di un anno fa, il club non ha alcun costo eccezionale, mentre nel primo trimestre 2024/25 questi erano pari a 8,6 milioni di sterline, in relazione alla ristrutturazione delle operazioni del Gruppo, incluso il programma di esuberi attuato nel primo trimestre dell’anno finanziario 2025 Al 30 settembre 2025, infine, la liquidità e le disponibilità liquide erano pari a 80,5 milioni di sterline, rispetto a 149,6 milioni di sterline nel trimestre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda i costi finanziari netti per il trimestre sono stati pari a 21,4 milioni di sterline, rispetto ai proventi finanziari netti pari a 8,6 milioni di sterline nel trimestre dell’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente a un andamento sfavorevole dei tassi di cambio che ha comportato perdite su cambi non realizzate sui prestiti in USD non coperti, rispetto a un andamento favorevole nel trimestre dell’anno precedente.

Infine, la liquidità complessiva e le disponibilità liquide (inclusi gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio) sono diminuite di 5,6 milioni di sterline nel trimestre fino al 30 settembre 2025, rispetto alla posizione di cassa al 30 giugno 2025. Il deflusso netto di cassa dalle attività operative per il trimestre è stato pari a 1,3 milioni di sterline, rispetto a un afflusso netto di 13,3 milioni di sterline nel trimestre dell’anno precedente.