Durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset, l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del futuro del calcio in chiaro, con l’emittente di Cologno Monzese che ha trasmesso la migliore partita del giorno in occasione del Mondiale per Club in virtù dell’accordo siglato con DAZN, che si era aggiudicato i diritti televisivi in tutto il mondo per la competizione FIFA.

«Il sogno sarebbe che, in una delle prossime aste per i diritti della Serie A, ci fosse una partita in chiaro, magari tra noi e la Rai, voglio proprio vedere cosa succede. Sarebbe veramente tosta – ha commentato Berlusconi –. Sarebbe bellissimo avere una partita la domenica sera, in chiaro, su Canale 5 del campionato nazionale. Detta proprio così, oggi sembra quasi impossibile».

Il bando attuale, con scadenza nel 2029 e che vede DAZN come detentore di tutte le 10 partite a giornata del campionato italiano, prevede che la piattaforma streaming possa trasmettere, senza alcun obbligo, un massimo di cinque sfide a stagione in modalità gratuita. Quest’anno sono state fin qui messe in onda due partite, visibili anche per chi non è abbonato a DAZN: Milan-Roma e Fiorentina-Juventus.

Va comunque ricordato che, nonostante le parole di Berlusconi, la possibilità di acquisire una partita in chiaro era già stata valutata dalla stessa Mediaset nel 2023, quando furono assegnati i diritti tv della Serie A per il ciclo 2024-2029. L’emittente di Cologno Monzese fu protagonista di trattative private con la Lega (insieme a DAZN e a Sky) e presentò la propria offerta, ma il progetto non andò in porto.