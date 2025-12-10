Il secondo episodio, in programma a partire da oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 14:30, sarà ambientato a Milanello e vedrà protagonista Alexis Saelemaekers . In un clima natalizio, i tifosi potranno scoprire da vicino la quotidianità della squadra rossonera tra allenamenti, momenti di relax e i preparativi per la festa del Settore Giovanile.

Nell’ambito della collaborazione con Socios, rinnovata nel mese di ottobre 2025, il Milan ha lanciato il nuovo format “Off The Pitch”, una mini serie interattiva che porta i tifosi dentro la quotidianità dei rossoneri, tra allenamenti e altri momenti esclusivi. Nel primo episodio è stato mostrato il lavoro dei magazzinieri all’interno dello spogliatoio del Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Lazio.

Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale.

I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM. A partire dal terzo episodio, l’intero contenuto sarà esclusivamente dedicato ai possessori dei token.