Nell’ambito della collaborazione con Socios, rinnovata nel mese di ottobre 2025, il Milan ha lanciato il nuovo format “Off The Pitch”, una mini serie interattiva che porta i tifosi dentro la quotidianità dei rossoneri, tra allenamenti e altri momenti esclusivi. Nel primo episodio è stato mostrato il lavoro dei magazzinieri all’interno dello spogliatoio del Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Lazio.
Il secondo episodio, in programma a partire da oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 14:30, sarà ambientato a Milanello e vedrà protagonista Alexis Saelemaekers. In un clima natalizio, i tifosi potranno scoprire da vicino la quotidianità della squadra rossonera tra allenamenti, momenti di relax e i preparativi per la festa del Settore Giovanile.
Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale.
I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM. A partire dal terzo episodio, l’intero contenuto sarà esclusivamente dedicato ai possessori dei token.