Pratiche commerciali scorrette: multa da 4,2 milioni dell’Antitrust a Sky

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva pari a 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali ritenute scorrette. Il provvedimento è contenuto nel bollettino settimanale dell’Antitrust e riguarda modalità di comunicazione e di applicazione delle condizioni economiche relative agli abbonamenti ai servizi televisivi.

Nel dettaglio, l’Authority ha deliberato una multa da 2 milioni di euro per l’ingannevolezza delle comunicazioni legate agli aumenti di prezzo degli abbonamenti Sky. Secondo l’Antitrust, le informazioni fornite ai clienti non avrebbero consentito una piena e immediata comprensione dell’impatto economico delle variazioni tariffarie. A questa si aggiunge una sanzione da 800mila euro per l’applicazione degli aumenti a specifiche offerte Tv di NOW, nonostante il claim commerciale “finché non disdici”, che avrebbe potuto – secondo l’organismo – indurre gli abbonati a ritenere tali formule escluse da qualsiasi revisione dei prezzi.