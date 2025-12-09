Il quarto posto a rischio pesa sulla Juve in Borsa: titolo ai minimi da agosto 2024

La Juventus sta vivendo una fase di stagione decisamente delicata. Il club bianconero – che da qualche settimana ha sostituito Igor Tudor con Luciano Spalletti in panchina – è reduce da una sconfitta in campionato contro il Napoli di Antonio Conte e fatica a trovare la continuità necessaria a rimanere nelle zone nobili della classifica.

Con 23 punti racimolati in 14 partite, i bianconeri si trovano attualmente al settimo posto e a quattro punti di distanza dal quarto posto. Un piazzamento che vale l’accesso alla UEFA Champions League e che la squadra torinese non può fallire sul fronte sportivo, ma anche dal punto di vista economico.

Con due sfide chiave in arrivo – contro Bologna e Roma –, la Borsa non sta mostrando grande fiducia nei confronti della Juventus per questo traguardo, con il titolo del club che ha chiuso la giornata a 2,1840 euro per azione e in calo dell’1,27% rispetto alla giornata di ieri.

Si tratta del peggior risultato dal 13 agosto 2024, quando la seduta si chiuse a 2,1830 euro per azione. La capitalizzazione di mercato del club bianconero è invece pari a poco più di 820 milioni di euro.