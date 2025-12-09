Riciclaggio ed evasione: perquisite le sedi della Federcalcio argentina e di quattro club

Un terremoto economico-finanziario sta scuotendo il calcio argentino. Nella giornata di oggi la polizia federale ha perquisito la sede della Federcalcio argentina (AFA) a Buenos Aires nell’ambito di una inchiesta su presunta evasione fiscale e riciclaggio che ha visto coinvolta la società Sur Finanzas, legata strettamente alla stessa AFA. In contemporanea sono state svolte operazioni simili nelle sedi di quattro club argentini, tre dei quali vere e proprie realtà storiche – Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro e Independiente -, oltre al Banfield.

In tutto sono state una trentina le perquisizioni, fra sedi di club e abitazioni private, per verificare eventuali legami illeciti con Sur Finanzas, che sponsorizza molte società calcistiche. La società di servizi finanziari, con sede a Buenos Aires e con 23 filiali in tutta l’Argentina, è di proprietà dell’imprenditore Ariel Vallejo, legato a doppio filo al presidente della AFA, Claudio Tapia, con il quale ha siglato negli ultimi anni diversi accordi per la fornitura di servizi finanziari e commerciali legati alle attività principalmente della nazionale di calcio.

Questa inchiesta ha preso il via a partire da una presunta manovra di riciclaggio per 2 milioni di euro che coinvolgerebbe autorità della società sportiva Banfield, che milita nel massimo campionato argentino, e in cui Sur Finanzas appare come la piattaforma principale della movimentazione di denaro presumibilmente irregolare.