Torna la Champions, scelte le sfide del girone in chiaro per il sesto turno

Nell’attesa che la sfida tra Torino e Milan faccia calare il sipario sulla 14esima giornata del campionato di Serie A, la Champions League si prepara a ripartire con il sesto turno della prima fase della competizione, per quella che è la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il sesto turno previsto per le giornate di martedì 9 e mercoledì 10 dicembre.
Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il sesto turno la sfida tra i portoghesi del Benfica e il Napoli).
Champions partite in chiaro: la strategia di Sky
E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata.
Amazon, scelte le partite di Champions in esclusiva: si parte con l’Inter
Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.
Champions partite in chiaro: la scelta per il sesto turno
Su quali gare è ricaduta dunque la scelta per il sesto turno della prima fase 2025/26? La gara trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il Real Madrid e il Manchester City, per un match che metterà di fronte due squadre intenzionate a entrare nelle prime otto in classifica, evitando i playoff che li videro invece protagonisti lo scorso anno. Il match in differita su Cielo sarà invece quello che vedrà opposti Bayern Monco e Sporting Lisbona, due squadre che attualmente sono in corsa per i primi otto posti della classifica, che regalano l’accesso diretto agli ottavi di finale.
L’incontro Real Madrid-Manchester City – in programma mercoledì 10 dicembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. L’altra gara è invece in programma domani, martedì 9 dicembre su Cielo, con inizio alle ore 21.30 (in differita).