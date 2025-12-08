Gedi (Exor): «Impegnati con Antenna per cedere Repubblica e altre testate»

Nella giornata di ieri è stata rivelata una offerta ufficiale da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, pari a 140 milioni di euro, per acquistare il gruppo editoriale Gedi, di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus. Attualmente, Exor è in trattativa esclusiva per la cessione del proprio gruppo editoriale ad Antenna, società guidata dall’imprenditore greco Theodore Kyriakou.

L’offerta arrivata da Del Vecchio non ha comunque cambiato le intenzioni di Exor per quanto riguarda la cessione di Gedi, come è stato confermato da fonti vicine al gruppo editoriale. «Non ci sono le condizioni per aprire nuove strade», il messaggio fatto trapelare nel corso della giornata di ieri.

«Considerati i rapporti in essere, non ci sono le condizioni per aprire nuove strade», hanno ribadito le fonti. L’offerta di Del Vecchio, secondo le ricostruzioni del quotidiano Domani, sarebbe pari a 140 milioni di euro. La stessa cifra messa sul piatto dall’imprenditore greco Kyriakou, appoggiato dal fondo governativo dell’Arabia Saudita, visto che il 30% di Antenna è controllato direttamente da Mohammad bin Salman.